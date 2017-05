Die Störenfriede der Opec

Als entscheidenden Faktor macht die IEA einmal mehr die Schieferölunternehmen in den USA aus. „Der Diversität und Dynamik der amerikanischen Schieferölproduzenten geschuldet, werden unsere Schätzungen auch im Laufe des Jahres ein sich bewegendes Ziel darstellen“, schreiben die Experten in ihrem Bericht.

Allerdings sind die USA nicht die einzigen Störenfriede der Opec. Länder wie Brasilien und Mexiko förderten zuletzt ebenfalls mehr. Und selbst die Opec konnte wieder zulegen. Vor allem Libyen und Nigeria müssten genauer beachtet werden. Libyen habe im Mai soviel gefördert wie seit 2014 nicht mehr. „Ein bedeutender Anstieg könnte die Einschnitte anderer Opec- und Nicht-Opec-Staaten wettmachen.“

Und damit noch nicht genug: Zwar hält die IEA ihre Wachstumsprognose zum Nachfragezuwachs um 1,3 Millionen Barrel auf 97,9 Millionen Barrel pro Tag zum Ende des Jahres bei. Doch solide Nachfrageländer wie Indien, Türkei, die USA und Deutschland hätten zuletzt geschwächelt. Außerdem vermutet die IEA schwächere Zahlen aus China. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt habe in den vergangenen Monaten zwischen 85 und 100 Millionen Barrel an Reserven gebildet. Diese zusätzliche Nachfrage könne sich im Laufe der kommenden Monate verflüchtigen.

Stellt sich die Frage: Warum sorgt sich eine Organisation, die zu dem Zweck gegründet wurde, die Interessen der importierenden Länder zu vertreten, wenn es zu viel Öl auf dem Markt gibt? Die Erklärung hatte die IEA in ihrem mittelfristigen Ausblick vor zwei Monaten geliefert: Denn bleiben die Preise weiter so niedrig, fürchten die Experten einen Mangel an Investitionen. Das wiederum könnte zu einem Angebotsdefizit in drei bis fünf Jahren führen – und dann zu drastisch steigenden Preisen.

Diese Sicht offenbart, warum eigentlich zwei Gegenspieler am Ölmarkt plötzlich in ihren Absichten vereint sind. Wobei ein feiner Unterschied bleibt: Die IEA sorgt sich um zukünftige Ausgaben, die vom Ölpreis stark abhängigen Staatshaushalte der Opec-Staaten um heutige Einnahmen.