Die Auswirkungen der Trump'schen Politik

Zwar zog die Teuerungsrate im Euroraum im November auf 0,6 Prozent an. Sie ist damit allerdings noch weit entfernt von dem, was die Währungshüter als Preisstabilität anpeilen. Die EZB strebt eine Rate von knapp unter zwei Prozent an - weit entfernt genug von der Nulllinie. Sollten die Verbraucherpreise in der Eurozone allerdings kräftig zulegen, könnte dies den Druck auf die EZB erhöhen, über einen Ausstieg aus ihrer sehr lockeren Geldpolitik nachzudenken.

Ob der Euro tatsächlich weiter gegenüber dem „Greenback“ an Kraft verliert, ist unter Volkswirten umstritten. Nach Einschätzung von Allianz-Ökonomen wird die Gemeinschaftswährung von der konjunkturellen Erholung im Euroraum profitieren. Sie rechnen damit, dass der Euro im Lauf des Jahres 2017 leicht an Wert gegenüber der US-Währung gewinnt.

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) sieht vor allem in der Politik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump Risiken für den Dollar. Der Republikaner war im Wahlkampf gegen Freihandel zu Felde gezogen und hatte höhere Zölle gegenüber einigen Handelspartnern ins Spiel gebracht. Zugleich kündigte er Steuersenkungen und massive Investitionen des Staates in die teils marode Infrastruktur an. Das Haushaltsdefizit würde dadurch steigen. „Trumps protektionistische Grundhaltung spricht gegen einen starken US-Dollar, ebenso wie die höheren Haushaltsdefizite“, argumentiert die Helaba.

Konkreter wird die DZ Bank, die einen steigenden Euro auf 1,10 US-Dollar auf Jahressicht erwartet. Auch die Analysten glauben, das vor allem ein realistischerer Blick der Marktteilnehmer auf die möglichen positiven Auswirkungen der Trump’schen Politik auf die US-amerikanische Volkswirtschaft dem Greenback zu schaffen mache. „Der Euro sollte hingegen im weiteren Verlauf des Jahres 2017 von zunehmenden Marktspekulationen über eine Rückführung der Staatsanleiheankäufe der Europäischen Zentralbank profitieren können, dürften diese doch mit deutlich steigenden langfristigen Renditen im Euroraum einhergehen“, schreiben die Analysten der DZ Bank.

Zwar stellen laut der Genossenschaftsbank die Wahlen in Europa im kommenden Jahr einen latenten Belastungsfaktor für die Gemeinschaftswährung dar. Nachhaltige Kursverluste sollten sich hieraus jedoch nicht ergeben – wofür die Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit sprechen.