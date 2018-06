Coin & Co: Die Krypto-Kolumne Neue Blockchain EOS – Konkurrenz belebt das Geschäft

WashingtonWohin steuert der Bitcoin, und mit ihm die vielen anderen Kryptowährungen? Einschätzungen, Hintergründe und Anekdoten gibt es jede Woche von den Handelsblatt-Redakteuren Astrid Dörner, Felix Holtermann und Frank Wiebe in unserer neuen Krypto-Kolumne „Coin & Co.“. Heute Teil 20: Konkurrenz im Blockchain-Sektor.



Der Enthusiasmus und der Hype in der Krypto-Welt, sie sind längst noch nicht tot. Erst vor ein paar Tagen hat die Branche den größten Virtuellen Börsengang aller Zeiten vermeldet. Das Start-up Block.one hat vier Milliarden Dollar von Investoren eingesammelt und im Gegenzug dafür EOS-Token ausgegeben, die auf der gleichnamigen Blockchain basieren.

Damit ist der sogenannte Initial Coin Offering (ICO) noch deutlich größer als der der Messaging-App Telegram, der noch vor ein paar Wochen mit 1,7 Milliarden Dollar der Rekordhalter war.

Der Clou: Wie bei Telegram ist die EOS-Blockchain zur Zeit des ICOs noch gar nicht einsatzbereit. Die Investoren gaben dem Unternehmen, das in den Cayman Islands firmiert, also einen riesigen Vertrauensvorschuss und das nötige Kapital, um weiter in die Technologie zu investieren.

Mit den EOS-Token bekommen die Besitzer das Recht, eine neuartige Blockchain-Plattform EOSIO zu nutzen. Ähnlich wie Dienste, mit denen man sich heute eine Webseite selbst bauen kann, sollen Unternehmen künftig blockchain-basierte Apps auf der EOS-Blockchain selbst zusammenstellen können.

Das Projekt hat – natürlich – ambitionierte Ziele. Es soll schneller und günstiger sein als die Ethereum-Blockchain, mit der nach Marktwert zweitgrößten Kryptowährung Ether. Die von Vitalik Buterin erfundene Technologie ist ebenfalls eine Plattform, die die sogenannten Smart Contracts ermöglicht – Softwareprogramme, in denen Vertragsbedingungen einprogrammiert sind und die zum Beispiel automatisch Zahlungen auslösen können, wenn diese Bedingungen erfüllt sind.

EOS wird daher auch gern der „Ethereum-Killer“ genannt. Doch bevor man jetzt schon darüber nachdenkt, welche Technologie eine andere verdrängen könnte, sollte man zwei Dinge bedenken.

Erstens: Wenn wir uns tatsächlich auf eine Welt hinbewegen, in der Blockchains wie heute das Internet zum Alltag gehören, dann gibt es dort auch Platz für zwei oder mehrere große Plattform-Anbieter. Und Zweitens: Bei allem Hype darf man nicht vergessen, dass sowohl EOS als auch Ethereum noch einen weiten Weg vor sich haben und vor schwierigen Herausforderungen stehen.

EOS ist noch ganz am Anfang der Entwicklung. Analysten halten zwar viel von der geplanten Technologie. Doch ob die Blockchain, die ohne das energieintensive Schürfen auskommt, wirklich das hält, was sie verspricht, muss sich zeigen. Auch, weil Block.one darauf setzt, dass unternehmensfremde Programmierer das Öko-System weiterentwickeln und nicht alles von dem Start-up selbst umgesetzt wird. Schon im Vorfeld gab es tiefe Spaltungen in der Community, die den Erfolg schon von Anfang an gefährden könnten.

Ethereum hat zwar mehrere Jahre Vorsprung. Es gibt eine Reihe von Blockchain-Start-ups, die ihre Technologie auf Ethereum basieren. Das Unternehmen Consensys, das von Ethereum-Mitgründer Joseph Lubin geleitet wird, ist eine Mischung aus Unternehmensberatung, Incubator und Venturekapitalgeber und sorgt dafür, dass das Öko-System stetig weiter entwickelt wird.

Dennoch auch Ethereum steht vor großen Umwälzungen. Große Updates stehen bevor, um die Blockchain weniger energie-intensiv zu machen und die Kapazität zu erhöhen. Derzeit schafft Ethereum 15 Transaktionen pro Sekunden. Das ist zu wenig, um große Konzerne und innovative Start-ups von der Technologie zu überzeugen. Doch die Umstellung muss graduell funktionieren und ist komplex.

Es bleibt zu hoffen, dass der neue Wettbewerb beiden Systemen dabei hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und die jeweiligen Blockchains schnell weiterentwickelt werden. Davon würden alle profitieren.