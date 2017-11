Krypto-Währung : Bitcoin nimmt Kurs auf 10.000-Punkte-Marke

Datum: 20.11.2017 11:47 Uhr

Am Montag dringt der Bitcoin-Kurs in neue Höhen vor. Nach einem Plus von mehr als fünf Prozent notierte die Digitalwährung zeitweise bei 8099,99 Dollar. Die 10.000-Punkte-Marke rückt damit erstmals in greifbare Nähe.