 Kryptowährung: 80 Prozent Ertrag mit Bitcoins

LondonDer auf Bitcoin-fokussierte Hedgefonds Bitspread kommt nach Bloomberg-Informationen in diesem Jahr bis Ende September auf einen Ertrag von 80 Prozent. Angetrieben wurde das Geschäft durch das Market-Making, also das Stellen von An- und Verkaufskursen, an den Börsen in Japan und Südkorea. Seitdem die Nutzung von Bitcoins dort legalisiert wurde, ist das Interesse an digitalen Währungen stark gestiegen. Dieser Schub an Interesse hat zu höheren Erträgen für den Hedgefonds geführt, der fortlaufend Bitcoins an den Börsen kauft und verkauft, ohne dabei selbst eine Position in der digitalen Währung einzugehen.

„Es geht nicht nur um verschiedene Börsen, sondern auch den Handel innerhalb einer Börse“, sagt Bitspread-CEO Cedric Jeanson. „Wir können von einer kaufen und zurück an dieselbe verkaufen.“ Im vergangenen Jahr lag der Ertrag von Bitspread bei 33 Prozent, im Jahr 2015 lag der bei 19 Prozent und im Zeitraum Juni bis Dezember 2014 waren es elf Prozent.

Die wichtigsten Fragen zu Bitcoins Was sind Bitcoins? Bitcoins (BTC) sind verschlüsselte Datenpakete aus Zahlen und Buchstaben.

Wer hat Bitcoins erfunden? Als Erfinder gibt sich jemand aus, der auf einer Kryptografie-Mailingliste unter dem Namen Satoshi Nakamoto auftrat – vermutlich ein Pseudonym, möglicherweise steckt sogar eine Gruppe dahinter. Er umriss das Konzept 2008 in einem Grundsatzpapier und brachte 2009 eine Software zum Bitcoin-Austausch heraus. Mittlerweile kümmert sich eine kleine Community von Entwicklern darum – der Quellcode liegt offen.

Wozu sind Bitcoins gut? Für die einen sollen Bitcoins ein anonymes Zahlungsmittel im Internet sein, das Systeme wie Paypal unnötig macht. Andere sehen Bitcoins als alternatives Wertaufbewahrungsmittel. Wieder andere glauben an eine mit dem Goldstandard vergleichbare Sicherheitsfunktion. Als weltweit erste nennenswerte Transaktion gilt der Kauf zweier Pizzen für 10.000 BTC. Auch für illegale Zahlungen kommt die Währung zum Einsatz, etwa auf der inzwischen geschlossenen Online-Plattform Silk Road. In Deutschland sind Bitcoins noch nicht sehr verbreitet. In Onlineshops wie Schuhwelt.com sowie in mehreren Berliner Kneipen kann man mit Bitcoins zahlen – allerdings tun Kunden das bislang nur in Einzelfällen.

Wie entstehen neue Bitcoins? Neue Bitcoins müssen berechnet werden. Anfangs konnte jeder PC Bitcoins „schürfen“. Inzwischen sind die Rechnungen so komplex geworden, dass sie nur noch Hochleistungscomputer bewältigen. Professionelle Bitcoin-Schürfer koppeln ihre Computer zusammen.

Wie viele Bitcoins gibt es? Die Anzahl der Bitcoins ist mathematisch auf maximal 21 Millionen begrenzt. Je größer die umlaufende Menge ist, desto aufwendiger wird, neue Einheiten zu berechnen. Professor Rainer Böhme von der Uni Münster geht davon aus, dass der letzte Bitcoin im Jahr 2140 erzeugt wird.

Wo werden Bitcoins gehandelt? Im Internet gibt es etwa 60 Umschlagplätze für Bitcoins. Die mit Abstand größte Börse war lange Zeit Mt. Gox mit Sitz in Tokio. Doch die Japaner meldeten Insolvenz an. Weitere Tauschbörsen sind Coinbase, Kraken, BitStamp, Circle und BTC China. Die nach eigenen Angaben größte Bitcoin-Börse in Deutschland, Bitcoin.de, hat ihren Sitz in Herford bei Bielefeld.

Wie hat sich der Kurs entwickelt? Seit dem Start 2009 haben Bitcoins stark zugelegt. Im Dezember 2013 kostete ein Bitcoin mehr als 1100 Dollar. Nach der Pleite der Handelsplattform Mt. Gox Anfang 2014 rutschte der Kurs enorm ab. Zum Jahreswechsel 2014 steht er etwas über 300 Dollar.

Ist der Handel mit Bitcoins legal? In Deutschland können Nutzer laut Bafin ohne Erlaubnis mit der Cyber-Währung bezahlen. Auch das so genannte „Mining“ – die Schöpfung von Bitcoins – ist erlaubt. Allerdings können beim Rücktausch in Euro Steuern fällig werden. von Andreas Dörnfelder

Bitspread setzt auf die Preisunterschiede zwischen den Börsen, die Bitcoins an- und verkaufen. „Der Preis von Bitcoins interessiert uns nicht - egal ob teuer oder günstig“, sagt der Vorstandschef. „Wenn der Preis hoch ist, kaufen wir Bitcoins in Yen, wenn er niedrig ist, verkaufen wir gleichzeitig Bitcoins in US-Dollar“. Der Ansatz des Hedgefonds hat Vor- und Nachteile. Während er auf die Preisunterschiede zwischen den Börsen setzt, ist er möglichen Blasen aufgrund der hohen Volatilität der Währung zwar weniger ausgesetzt. Das kann aber gleichzeitig auch geringere Gewinne bedeuten, wenn der Wert von Bitcoins rasant nach oben schnellt.

Jeanson, der früher Händler bei JP Morgan war, gründete den Hedgefonds Bitspread im Jahr 2014. Jetzt werden dort mehr als 25 Millionen Dollar verwaltet. Jeanson hat Zusagen von Investoren, die das betreute Vermögen bis Jahresende auf 50 Millionen Dollar und bis Ende 2018 auf 200 Millionen Dollar bringen werden.

Kryptowährungs-Hedgefonds haben laut Eurekahedge in den ersten neun Monaten dieses Jahres im Schnitt 535 Prozent zugelegt und haben damit den Preisanstieg von fast 500 Prozent bei Bitcoins selbst geschlagen. Vergangenes Jahr lag der Ertrag der Fonds bei 106 Prozent, 2015 bei 69 Prozent - nach einem 52-prozentigen Einbruch im Jahr 2014. Hedgefonds als Gesamtbranche kommen in diesem Jahr durchschnittlich auf ein Plus von 5,6 Prozent.

Der Anstieg der digitalen Währung in diesem Jahr hat unter Finanzprofis zu unterschiedlichen Meinungen geführt, wobei einige die Tragfähigkeit des Marktes in Frage stellten. Der Chef von JP Morgan, Jamie Dimon, bezeichnete die Kryptowährung sogar als „einen Betrug“. Jeder, der sie kaufe, sei „dumm“. Auch Hedgefonds-Manager Kyle Bass erklärte vor kurzem, dass ein „ganzer Haufen Leute viel Geld verlieren“ wird wegen der Krypto-„Manie“. Andere, darunter Goldman Sachs, erkunden indes Möglichkeiten für Kunden, Kryptowährungen wie Bitcoins zu handeln.

Jeanson, der aus der Ecke der Aktien- und Festzins-Derivate kommt, sieht Bitcoins als Chance für Veränderungen, die es schon seit den Anfängen des Internets nicht mehr gegeben hat. „Dies ist ein Netzwerk der Menschen, das von Menschen geführt wird und das für Menschen zugänglich ist“, sagte er. „Dies ist ein Internet-Beispiel für einen Bruch - einen fantastischen Bruch“.