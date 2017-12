Die Regierung des wichtigen Handelsplatzes Südkorea will den Handel mit Kryptowährungen nun stark einschränken. (Foto: dpa)

SeoulSüdkorea plant, virtuellen Währungen einen wichtigen Vorzug zu rauben: ihre Anonymität. Die Regierung kündigte an, dass Konten für Kryptowährungen künftig unter dem realen Namen der Kunden geführt werden müssen. Das war bisher nicht notwendig. Es ist eine der Maßnahmen, mit die Regierung die Spekulation mit digitalen Währungen eindämmen will. Außerdem soll ein neues Gesetz kommen, das Aufsichtsbehörden unter bestimmten Umständen die Schließung von Börsen erlaubt, an denen solche Währungen gehandelt werden. Einen Plan zur Besteuerung von Kapitalerträgen aus entsprechenden Handelsgeschäften hatte die Regierung bereits angekündigt.

Südkorea ist nicht nur Heimat von drei der größten globalen Bitcoin-Börsen – Bithumb, Coinone und Korbit. Seitdem China den Handel mit Kryptowährungen verboten hat, ist es außerdem wichtigster Handelsplatz für Bitcoin in Asien. Daher wirken sich die Regulierungspläne der südkoreanischen Regierung stark auf den Bitcoin-Kurs aus – am Donnerstag ging es für die Kryptowährung kräftig bergab. Zeitweise rutschte der Preis für Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp sogar unter die Marke von 14.000 US-Dollar und verlor um die elf Prozent. Zuletzt notierte der Bitcoin bei 14.378 Dollar. Aufgrund dieser Entwicklung sackten auch die Aktien der Bitcoin Group, Betreiberin der einzigen deutschen Bitcoin-Börse, um mehr als vier Prozent auf rund 62 Euro ab. Anlegern dürfte der jüngste Verlust allerdings nicht allzu schwer zu schaffen machen: Seit dem 1. Januar dieses Jahres hatte die Aktie der Bitcoin-Börse gut 1199 Prozent zugelegt, zeigen Reuters-Daten.

In Südkorea soll die Bitcoin-Euphorie nun einen Dämpfer bekommen. Die Regierung könne „diese abnormale Situation der Spekulation nicht länger durchgehen lassen“, begründete Hong Nam-Ki, der Minister für Politikkoordination, die Schritte. Unerwartet kommen die Maßnahmen dabei nicht. In den vergangenen Monaten hatte die Regierung ihre Bürger immer stärker vor den Risiken des steilen Kursanstiegs von Bitcoins und vor Scharlatanen gewarnt. Denn gerade in Südkorea hatte das jüngste Bitcoin-Fieber viele Bürger infiziert.

Schätzungen zufolge haben zwei Millionen der 51 Millionen Südkoreaner bereits digitale Währungen gekauft. Bei einer nicht repräsentativen Online-Umfrage des Jobportals Saramin gaben sogar rund ein Drittel der 941 Teilnehmer an, in Kryptowährungen investiert zu haben – und zwar im Schnitt rund 5000 Euro. Dabei ist ein Investment in Kryptowährungen eine höchst unvorhersehbare Anlage. Dies zeigt auch der jüngste Bitcoin-Kursrutsch. Noch am Mittwoch kostete ein Bitcoin zeitweise mehr als 16.300 Dollar.

Der Bitcoin ist die bekannteste der ursprünglich als Zahlungsmittel kreierten Digitalwährungen. Die Funktionen eines verlässlichen Zahlungsmittels erfüllt er aktuell aber nicht, denn dafür bräuchte er ein ausreichendes Maß an Preisstabilität. Im Laufe diesen Jahres schwankte der Wert des Bitcoins aber enorm: Während ein Bitcoin Anfang des Jahres noch weniger als 1000 Dollar kostete, lag der Preis Mitte Dezember zeitweise bei fast 20.000 Dollar. Angetrieben wurde die Entwicklung zuletzt auch von der Auflegung von Terminkontrakten durch zwei große US-Börsen. Durch sie können Spekulanten nun auf einen fallenden Kurs setzen.

Ein weiterer Grund für die südkoreanische Regierung, etwas zu unternehmen: Die Kurse der meisten Kryptowährungen sind dort viel höher sind als in anderen Ländern. Nach Angaben des Newsportals bitcoin.com ist die Kryptowährung dort 15 bis 20 Prozent teurer. Außerdem trieb die Regierung ein Veruntreuungsskandal um. Vergangene Woche deckten Ermittler auf, dass die digitalen Münzanstalt Mining Max von 18.000 Anlegern 270 Millionen US-Dollar eingenommen und größtenteils veruntreut hatte. Die Firma hatte den Investoren hohe Renditen versprochen, die aber nicht aus realen Erträgen, sondern den Einlagen neuer Anleger bezahlt. Ein Schneeballsystem auf Blockchain-Basis. Außerdem drohen Pleiten, bei denen Anleger viel verlieren können. So musste die Börse Youbit Konkurs anmelden, nachdem Hacker einen Teil der digitalen Konten ausgeräumt hatten. Experten vermuten dahinter eine diebische Devisenbeschaffung durch nordkoreanische Cyberkrieger.