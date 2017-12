Südkoreas Bitcoin-Politik wird international genau beobachtet

International wird der Eifer der südkoreanischen Regierung aufmerksam beobachtet. Denn Analysten sehen in der ostasiatischen Nation derzeit eine Art Trendsetter in Sachen staatlicher Regulierung. Schließlich überlegen Aufsichtsbehörden in aller Welt und ganz besonders in Asien, wie sie der neuen Währungen Herr werden. Die Lösungsansätze schwanken von Börsenschließungen in China zu einer geregelten Förderung von Bitcoin als Zahlungsmittel in Japan. Südkoreas Versuch, nun die Anonymität der Konten auszuhebeln, wäre ein neuer Ansatz gegen Probleme wie Betrug, Geldwäsche und Steuerhinterziehung.

Denn nicht alle Bitcoin-Propheten sehen in den koreanischen Maßnahmen regulatorischen Teufel. „Ich denke, es ist normal“, sagte Cedric Jeanson vom Investor BitSpread dem amerikanischen TV-Sender CNBC. „Ich denke, die Aufseher haben getan, was von ihnen erwartet wird.“ Ein sicheres Umfeld für Investoren zu schaffen ist für ihn ein wichtiges Ziel.

Die mögliche Schließung von Krypto-Börsen sei wohl nur eine Drohgebärde, bewertet Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers DailyFX, den Zug der Südkoreaner. Allerdings müssten sich Investoren schon auf eine strengere Regulierung einstellen.

Auch Großbanken distanzieren sich vom Bitcoin

Aufgrund der großen Kursschwankungen äußern sich Experten immer wieder kritisch gegenüber digitalen Währungen. Zuletzt warnten Vorstände aus den zwei Großbanken HSBC und Commerzbank vor Investments in Bitcoin.

„HSBC wird niemanden begleiten und unterstützen, der mit Bitcoin spekulieren will“, sagte die Deutschland-Chefin der größten europäischen Bank, Carola von Schmettow, in einem Interview. „Weder verarbeitet HSBC Zahlungen in virtuellen Währungen noch übernimmt HSBC Bankdienstleistungen für Bitcoin-Börsen.“ Sorgen bereite ihr neben dem großen Risiko der Kursschwankungen, dass Bitcoin & Co für illegale Machenschaften missbraucht werden können: „Die Gefahr ist groß, dass Bitcoins für kriminelle Geschäfte im Darknet benutzt werden. Damit habe ich ein ernsthaftes ethisches Problem, denn das ist sicherlich nicht im Interesse der Gesellschaft“, so die Managerin und Kapitalmarktexpertin, die 2015 die Leitung von HSBC in Deutschland übernahm. Genau dieses Problem könnten nicht-anonyme Konten womöglich beheben.

„Das Thema wird aus meiner Sicht zu sehr gehypt“, sagt der Privatkundenvorstand der Commerzbank, Michael Mandel. Einige seiner Kunden interessiere die Bitcoin-Entwicklung zwar schon. „Aber konkrete Handelsanfragen gab es in unseren Filialen nicht. Die werden digital abgewickelt.“ Einem Privatkunden würde er den Einstieg nicht unbedingt empfehlen: „Das ist einfach zu risikoreich, wenn man sich die Ausschläge anschaut.“

Der Bitcoin wird auf spezialisierten Handelsplattformen im Internet gehandelt. Die meisten Fachleute erwarten bislang nicht, dass der Realwirtschaft gravierende Konsequenzen drohen, falls die Bitcoin-Blase platzt. Auch von Schmettow sieht dafür nur ein geringes Risiko: „Eine echte Krise infolge der Bitcoin-Spekulation ist eher unwahrscheinlich, dafür ist der Einfluss auf die Realwirtschaft zu begrenzt.“

