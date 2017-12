Abbild der digitalen Devise Bitcoin Die Regierung des wichtigen Handelsplatzes Südkorea will den Handel mit Kryptowährungen nun stark einschränken. (Foto: Reuters)

SeoulSüdkorea will strenger gegen spekulative Handelsgeschäfte mit Kryptowährungen vorgehen. Die Regierung kündigte dazu am Donnerstag zusätzliche Schritte an. Sie will die Eröffnung anonymer Konten für Cyberwährungen verbieten. Außerdem soll ein neues Gesetz kommen, das Aufsichtsbehörden unter bestimmten Umständen die Schließung von Börsen erlaubt, an denen solche Währungen gehandelt werden. Ein Plan zur Besteuerung von Kapitalerträgen aus entsprechenden Handelsgeschäften hatte sie bereits vor kurzem angekündigt.

Seitdem China den Handel mit Kryptowährungen verboten hat, hat sich Südkorea zum wichtigsten asiatischen Handelsplatz für Bitcoin entwickelt. Daher sank der Bitcoin-Kurs kurz nach Bekanntwerden der südkoreanischen Regulierungspläne am Donnerstagmorgen relativ stark ab. Zeitweise rutschte der Preis für Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp sogar unter die Marke von 14.000 US-Dollar. Zuletzt notierte der Bitcoin bei 14.751 Dollar. Aufgrund dieser Entwicklung fielen auch die Aktien der Bitcoin Group, Betreiberin der einzigen deutschen Bitcoin-Börse, um mehr als vier Prozent.

Die mögliche Schließung von Krypto-Börsen sei zwar wohl nur ein Drohgebärde, bewertete Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers DailyFX, den Zug der Südkoreaner. Allerdings müssten sich Investoren schon auf eine strengere Regulierung einstellen.

Laut der südkoreanischen Regierung liegen die Kurse der meisten Kryptowährungen an dortigen Handelsplätzen viel höher als in anderen Ländern. Sie begründete ihre Entscheidung mit dem Risiko hoher Verluste bei Investments in Kryptowährungen, da diese gerade in den letzten Monaten exzessive Kursschwankungen hinlegten.

Dies zeigt auch der jüngste Kursrutsch. Noch am Mittwoch kostete ein Bitcoin zeitweise mehr als 16.300 Dollar. Der Bitcoin ist die bekannteste der ursprünglich als Zahlungsmittel kreierten Digitalwährungen. Die Funktionen eines verlässlichen Zahlungsmittels erfüllt aktuell aber kaum eine Kryptowährung. Dafür bräuchte es Preisstabilität. Im Laufe dieses Jahres schwankte der Wert des Bitcoins aber enorm. Während ein Bitcoin Anfang des Jahres noch weniger als 1000 Dollar kostete, lag der Preis Mitte Dezember zeitweise bei fast 20.000 Dollar. Angetrieben wurde die Entwicklung zuletzt auch von der Auflegung von Terminkontrakten durch zwei große US-Börsen. Durch sie können Spekulanten können nun recht einfach auf einen fallenden Kurs setzen.

Im Gegensatz zum Bitcoin hat die Kryptowährung Ripple zuletzt ein Plus von zwanzig Prozent hingelegt. Damit ist sie jetzt die drittgrößte Kryptowährung. Dabei ist Ripple nicht nur eine Kryptowährung: Das Unternehmen bietet auch Banken wie Santander, Unicredit und anderen seine Technologie für schnelle Überweisungen an.

Großbanken distanzieren sich vom Bitcoin

Aufgrund der großen Kursschwankungen äußern sich Experten immer wieder sehr kritisch gegenüber digitalen Währungen. Zuletzt warnten Vorstände aus den zwei Großbanken HSBC und Commerzbank vor Investments in Bitcoin.

„HSBC wird niemanden begleiten und unterstützen, der mit Bitcoin spekulieren will“, sagte die Deutschland-Chefin der größten europäischen Bank, Carola von Schmettow, in einem Interview. „Weder verarbeitet HSBC Zahlungen in virtuellen Währungen noch übernimmt HSBC Bankdienstleistungen für Bitcoin-Börsen.“ Sorgen bereite ihr neben dem großen Risiko der Kursschwankungen, dass Bitcoin & Co für illegale Machenschaften missbraucht werden können: „Die Gefahr ist groß, dass Bitcoins für kriminelle Geschäfte im Darknet benutzt werden. Damit habe ich ein ernsthaftes ethisches Problem, denn das ist sicherlich nicht im Interesse der Gesellschaft“, so die Managerin und Kapitalmarktexpertin, die 2015 die Leitung von HSBC in Deutschland übernahm.

„Das Thema wird aus meiner Sicht zu sehr gehypt“, sagte auch der Privatkundenvorstand der Commerzbank Michael Mandel. Einige Kunden interessiere die Bitcoin-Entwicklung schon. „Aber konkrete Handelsanfragen gab es in unseren Filialen nicht. Die werden digital abgewickelt.“ Einem Privatkunden würde er den Einstieg nicht unbedingt empfehlen: „Das ist einfach zu risikoreich, wenn man sich die Ausschläge anschaut.“

Der Bitcoin wird auf spezialisierten Handelsplattformen im Internet gehandelt. Die meisten Fachleute erwarten bislang nicht, dass die Bitcoin-Euphorie bei einem Platzen der Spekulationsblase negativ auf die Volkswirtschaft durchschlägt. Auch von Schmettow sieht dafür nur ein geringes Risiko: „Eine echte Krise infolge der Bitcoin-Spekulation ist eher unwahrscheinlich, dafür ist der Einfluss auf die Realwirtschaft zu begrenzt.“

