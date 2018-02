Kryptowährungen „Hop, paf“ – Allianz lässt Youtuber für Bitcoin werben

Die Allianz verbündet sich in Frankreich mit einem Youtuber und wirbt für Bitcoin und andere Kryptowährungen. Kritik sucht man vergebens.

Paris„Eine Verbindung, wie es sie noch nie gegeben hat“, gab die Allianz Frankreich vor wenigen Tagen bekannt: Sie habe sich mit dem Youtuber Micode zusammengeschlossen, der „die Leute trifft, die unser Leben verändern werden“. Micode werde „Ideen, Ratschläge und Tricks teilen, um den Fallen der neuen Technologien zu entgehen“.

Die erste Episode des neuen Paares könnte sich allerdings eher als üble Falle erweisen für alle, die sie ernst nehmen: Die Premiere von Allianz und Micode ist ein viertelstündiges Werbevideo für Bitcoin und andere Kryptowährungen.

Das Filmchen ist aufwendig gemacht: Micode fliegt nach Nizza, läuft in der dortigen Allianz-Arena herum, in der auch ein Zentrum für Start-ups untergebracht ist. Der junge Franzose, von dem man nur weiß, dass er 160.000 Follower auf Youtube haben soll, redet in der Sprache, die als jugendgemäß gilt: „Die von Allianz, die sind voll in der Innovation, und die meisten abgedrehten Sachen, die ihr sehen werdet, kommen zustande, weil sie hyperbegeistert sind.“

Micode erklärt, was er unter Bitcoin versteht: „Das ist eine neue Währung, die ist dezentralisiert und digitalisiert, das bedeutet: Es gibt niemanden der sagt, X hat das Recht, so und so viele Bitcoins auszugeben.“ Das sei „wirklich fantastisch, diese Währung kommt ohne eine Institution des Vertrauens aus, das ganze Netz ist für das Vertrauen verantwortlich, das nennt man Mining.“ Irgendwas scheint Micode noch nicht ganz verstanden zu haben.

Aber er plappert munter weiter: „Dahinter steht die Blockchain, also das ist wie ein Kontobuch, das ist völlig offen, jeder kann lesen, welche Transaktion zu welchem Konto gegangen ist.“ Micode ist seiner Sache sicher: „Am Ende gebe ich Euch noch ein paar Tipps für Videos, damit ihr alles versteht von den Kryptowährungen, die niemand wirklich versteht, aber über die alle reden.“ Verstanden?

Der Leiter des „Allianz Accelerateur“ in Nizza, Sylvain Theveniaud, ist im Interview mit dem Youtuber weniger aufgedreht als Micode und bemüht sich, die Kryptowährungen wie eine Weiterentwicklung der klassischen Währungen erscheinen zu lassen: „Es gibt eine ganze Menge von Akteuren, die Miner, die Handelsbörsen, die Plattformen, um Bitcoin entsteht eine Industrie, wie es sie bereits bei den klassischen Währungen gibt.“

Die wichtigsten Antworten zum Bitcoin Was sind Bitcoins? Bitcoins sind eine digitale Währung, deren Idee 2008 vorgestellt wurde. Die Bitcoins werden in komplizierten Rechenprozessen erzeugt, das kostet viel Zeit und Rechenleistung, wodurch eine Inflation verhindert werden soll. Auf Plattformen im Internet werden die Bitcoins gegen klassische Währungen gehandelt. Damit soll ein Geldsystem ermöglicht werden, das unabhängig von Staaten und Banken funktioniert sowie Transaktionen beschleunigt und Kosten minimiert. Verbreitung Pro Tag werden der Bundesbank zufolge auf der ganzen Welt 350.000 Transaktionen mit dem digitalen Tauschmittel getätigt, verglichen mit 77 Millionen Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen allein in Deutschland. Vor allem die Bitcoins haben sich über die USA hinaus zu beliebten Spekulationsobjekten mit starken Kursschwankungen entwickelt, außerdem zu einer Art Alternativwährung in Ländern mit Kapitalverkehrskontrollen. So ballt sich ein Großteil des Handels in China. Vorteil 1 Durch Bitcoins sollen die Gebühren von Finanztransaktionen radikal absinken: Während man für eine Auslandsüberweisung über ein traditionelles Kreditinstitut schnell einen zweistelligen Euro-Betrag zahlt, ist die Gebühr für eine Bitcoin-Transaktion gering, liegt teilweise im Cent-Bereich. Zudem dauert die Transaktion meist nur Minuten, ganz egal wie groß die geografische Distanz zweier Konten zueinander ist. Vorteil 2 Die Digitalwährung wird „peer-to-peer“ gehandelt, also direkt zwischen Nutzern ohne die Hilfe von Banken. Möglich macht dies die Nutzung der Blockchain-Technik: Innerhalb des Systems werden alle Transaktionen vielfach und dezentral (und damit dauerhaft nachvollziehbar) gespeichert. Dies könnte nicht nur Währungstransaktionen ohne Zwischeninstanz ermöglichen, sondern zum Beispiel auch Immobiliengeschäfte – die Rolle des Notars übernimmt dann das Blockchain-System. Ihr Konzept hat der bis heute unbekannte Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto in seinem berühmten „White Paper“, dem Gründungsdokument der Community, 2008 beschrieben. Bitcoins funktionieren außerdem „permissionless“, können also ohne Erlaubnis durch eine technische Aufsichtsbehörde benutzt werden. Die Internetwährung ist zudem „trustless“: Anleger müssen keiner externen Partei vertrauen, etwa auf die Autorität staatlicher Aufsichtsbehörden oder Zentralbanken, um Bitcoins nutzen zu können. Nachteil 1 Hauptproblem für die Nutzer dürfte die starke Volatilität sein: Tatsächlich gab es seit 2014 mehrere markante Einbrüche. Im Januar war der Kurs noch unter die Marke von 800 Dollar gerutscht, auch im März hatte es einen größeren Rückschlag gegeben. Wie volatil der Kurs auf lange Sicht ist, zeigt ein Blick auf den Wertverlauf: Nach einem ersten Höchststand bei über 1.200 Dollar Ende 2013 ging es für Bitcoin-Besitzer vor allem bergab. Erst seit Ende 2015 steigt der Kurs tendenziell wieder, weist aber hohe Ausschläge nach oben und unten auf. Ein weiteres Problem: Bitcoins sehen sich harscher Kritik der Aufsichtsbehörden ausgesetzt. Kritiker monieren, dass die Digitalwährung wegen der schwer nachvollziehbaren Zahlungswege auch für kriminelle Zwecke verwendet werden kann. Die Bundesbank hatte unlängst Sparer vor Geldanlagen in der Digitalwährung gewarnt. Der Bitcoin sei „ein Spekulationsobjekt“, dessen Wert sich rapide verändere, sagte Bundesbank-Vorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele. „Aus unserer Sicht ist der Bitcoin kein geeignetes Medium, um Werte aufzubewahren.“ Nachteil 2 Absolute Sicherheit gibt es nicht, wie die Angreifbarkeit digitaler Währungen zeigt. So gab es in der Vergangenheit zahlreiche Hackerangriffe auf große Krypto-Tauschbörsen wie MtGox oder BitFinex, bei denen Nutzer Geld verloren haben. Und innerhalb der Bitcoin-Gemeinde schwelt ein Streit über die Herstellungsrechte. Auf unbedarfte Benutzer, auf die die eingeschworene Bitcoin-Gemeinschaft eher abschätzig herabblickt, lauert eine weitere Gefahr: Digitalwährungen, die sich zwar begrifflich an die Bitcoin-Währung anlehnen, hinter denen aber ein betrügerisches System steckt. Der bekannteste Fall ist der der sogenannten Onecoins. Onecoins waren nur über eine zentrale Plattform zu erwerben und auf zentralen Servern gespeichert, Nutzer somit voll dem Betreiber ausgeliefert – für die Bitcoin-Gemeinde, die sich in Online-Foren wie Reddit austauscht, klare Anzeichen für ein Betrugssystem. Inzwischen ermitteln die Behörden.

Nach Nizza folgt eine Art Werbeeinblendung für Ledger, ein junges französisches Unternehmen, das auch von der Allianz gefördert wurde. „Eric, was passiert hier?“, fragt Micode. Eric Larchevèque, der mit Ledger sehr erfolgreich ist, bewirbt sein Produkt: „Wir bauen so etwas wie Safes für Bitcoins, wenn Du Gold kaufst, kaufst Du auch einen Safe, um es aufzubewahren.“ Genau so sei es bei Bitcoins: „Wenn Du die kaufst, lässt Du sie nicht auf Deinem Rechner. Das wäre ja so, als ließest Du Dein Gold auf dem Kaminsims.“

Eric zeigt hübsch aufbereitet seinen Krypto-Safe: „Das ist kein USB-Stick, sondern ein kleiner Rechner mit eigenem Betriebssystem, über den man Bitcoins überweisen kann. Wir haben schon 700.000 davon verkauft.“

Schön für Ledger. Aber was hier besonders gefährlich ist: die Suggestion von Sicherheit, die vermittelt wird. Ahnungslose müssen glauben, ein kleiner Stick könne Bitcoins sicher machen. Hier wird Datensicherheit verwechselt mit der Sicherheit vor Wertverlust.