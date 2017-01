 May-Rede: Pfund fällt unter 1,20 US-Dollar

Theresa May Am Dienstag hält die britische Premierministerin eine mit Spannung erwartete Grundsatzrede. (Foto: Reuters/Toru Hanai)

LondonDas britische Pfund gerät wegen der Sorge vieler Investoren vor einem scharfen Brexit-Kurs der britischen Regierung zunehmend unter Druck. Der Kurs der britischen Währung sackte zum Wochenbeginn deutlich ab und kostete erstmals seit Oktober zeitweise auch wieder weniger als 1,20 US-Dollar. Zuletzt notierte das britische Pfund mit 1,2026 US-Dollar knapp darüber.

Anfang Oktober war das britische Pfund aber unter anderem wegen übertriebener Reaktionen, die von automatisierten Handelsprogrammen ausgelöst worden waren, kurzzeitig unter diese Marke gerutscht, es kam zu einem „Flash Crash“. In den Wochen danach konnte sich die Währung aber deutlich erholen und stieg wieder fast auf 1,28 US-Dollar.

Doch seitdem wurden die Töne der britischen Premierministerin Theresa May und ihrer Regierungsmitglieder in puncto Brexit immer schärfer und die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen des EU-Austritts für Großbritannien größer. Am Dienstag hält May eine mit Spannung erwartete Grundsatzrede. Zuletzt mehrten sich die Anzeichen, dass die britische Regierung auf Konfrontationskurs zur Europäischen Union gehen wird. Dies drückt auf den Wert der Währung.

Seit dem Brexit-Beschluss der britischen Bevölkerung im Juni hat das Pfund rund 15 Prozent an Wert verloren und ist damit so billig wie seit Mitte der 80er-Jahre nicht mehr. Das begünstigt zwar den Export von britischen Gütern, verteuert aber auf der anderen Seite die Einfuhren.

Experten rechnen damit, dass es für den Pfund noch weiter bergab gehen könnte: „Es ist unmöglich, vorherzusagen, wie stark ein 'harter' Brexit das Pfund schwächen würde“, schrieben die Analysten der US-Bank JPMorgan in einem Kommentar. Eine weitere Abwertung um fünf bis zehn Prozent sei aber realistisch.

Noch pessimistischer gibt sich Sean Callow, Stratege Westpac Banking in Sydney: „Selbst wenn sich das Pfund in London etwas erholen sollte, scheint es, als sie die Realität eines harten Brexit noch nicht voll eingepreist. Es ist kaum zu erwarten, dass das Pfund in den nächsten Wochen nicht die Tiefs des ’Flash Crash’ testet oder womöglich sogar unterschreitet.“