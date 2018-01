Nach Hackerangriff Japans Finanzaufsicht rügt Krypto-Börse

Der millionenschwere Hackerangriff auf Digitalgeld fordert Japans Finanzaufsicht heraus. Die Behörde wirft nicht nur der betroffenen Börse Coincheck Schlamperei vor. Sie kündigt auch eine Untersuchung anderer Börsen an.

Der Chef der Krypto-Handelsplattform Coincheck auf einer Pressekonferenz in Tokio. Japans Finanzaufsicht rügte das Unternehmen, es verfüge nicht über ausreichende Maßnahmen zur Abwehr von Hackerangriffen. (Foto: AFP) Koichiro Wada (l.)

TokioNach dem millionenschweren Raub einer virtuellen Währung steht die Krypto-Börse Coincheck massiv in der Kritik. Japans Finanzaufsicht FSA warf am Montag der landesweit zweitgrößten Handelsplattform von Kryptowährungen vor, bei der Sicherheit geschlampt zu haben. „Unangemessenes Management systemischer Risiken ist die Norm bei Coincheck geworden“, erklärte die FSA.

Doch die Aufseher beließen es nicht bei verbaler Schelte. Sie forderten die Börse auf, umgehend ihre Sicherheitsvorkehrungen zu verbessern. Außerdem gab die FSA der Börse nur bis zum 13. Februar Zeit, in einem Bericht die Ursachen des digitalen Diebstahls zu erklären sowie die Verantwortlichen und die eigenen Gegenmaßnahmen zu benennen.

Die kurze Frist unterstreicht die Brisanz des Falles für die FSA. Japan hatte nach der Pleite der damals weltgrößten Bitcoin-Börse Mt. Gox im Jahr 2014 damit begonnen, die neuen Währungen zu regulieren. Anders als China wollte Japan den Handel allerdings nicht radikal begrenzen. Mit den Regeln wollte die FSA vielmehr die Sicherheit erhöhen, ein erneutes Desaster vermeiden und die neuen Währungen als Zahlungsmittel etablieren.

Hacker-Angriffe auf Kryptobörsen Mt. Gox Am bekanntesten ist die Attacke auf die damals weltgrößte Bitcoin-Börse Mt.Gox aus Japan. Etwa 25.000 Kunden verloren rund 650.000 Bitcoin - aktueller Wert: 7,3 Milliarden Dollar. Die Bitcoin-Börse, über die seinerzeit 90 Prozent des weltweiten Handels abgewickelt wurde, schlitterte daraufhin Anfang 2014 in die Pleite. Der Insolvenz-Verwalter der Börse hat Ansprüche von Geschädigten im Volumen von 400 Millionen Dollar anerkannt. Coincheck Im Januar 2018 erbeuten Hacker bei der ebenfalls in Japan ansässigen Börse Coincheck Coins der Kryptowährung Nem im Volumen von 530 Millionen Dollar. Der Betreiber der Handelsplattform kündigte an, den Geschädigten knapp 90 Prozent ihres Verlustes ersetzen zu wollen. Unklar blieb zunächst wie und bis wann. Nicehash Der slowenischen Handelsplattform NiceHash wurden im Dezember 2017 eigenen Angaben zufolge 4700 Bitcoin im Wert von 53 Millionen Dollar gestohlen. NiceHash sprach von einem "hochprofessionellen Angriff". YouBit Wiederholte Hacker-Angriffe trieben die südkoreanische Krypto-Börse Youbit im Ende Dezember 2017 in die Pleite. Die südkoreanische Agentur für Cyber-Sicherheit Kisa machte Nordkorea für mindestens eine der Attacken verantwortlich. Tether Das Startup Tether teilte am Ende November 2017 mit, "externe Angreifer" hätten die gleichnamige Kryptowährung im Volumen von 31 Millionen Dollar gestohlen. Dem Branchendienst CoinMarketCap.com zufolge ist Tether mit einem Börsenwert von insgesamt 2,2 Milliarden Dollar die Nummer 23 der insgesamt etwa 1500 Internet-Währungen. Bitfinex Im August 2016 erbeuteten Hacker bei einem Angriff auf die Hongkonger Handelsplattform Bitfinex 120.000 Bitcoin im damaligen Wert von etwa 70 Millionen Dollar. Gemessen am aktuellen Kurs beläuft sich der Schaden auf 1,4 Milliarden Dollar. Im Dezember 2017 gibt die Börse bekannt, dass Hacker wiederholt versuchten, die Rechner der Börse lahmzulegen. Cryptsy Im Juli 2017 wurde der Betreiber der kollabierten Börse Cryptsy dazu verurteilt, 8,2 Millionen Dollar an seine Kunden zu zahlen. Der Richter sah es als erwiesen an, dass 11.325 Bitcoin gestohlen wurden. Allerdings blieb unklar, von wem. Kraken Am 7. Mai 2017 verloren Kunden der Handelsplattform Kraken einer Klageschrift zufolge fünf Millionen Dollar, weil sie während eines Hacker-Angriffs nicht auf ihre Konten zugreifen konnten. In dieser Zeit stürzte der Kurs der Internet-Währung Ether auf der Handelsplattform um 70 Prozent ab. Die Ether-Bestände derjenigen Anleger, die auf Pump spekuliert hatten, wurden daher zwangsverkauft.

Ziel dabei war, dass Japans Finanzindustrie eine führende Stellung für die neuen Finanztechnologien einnehmen sollte. Doch der jüngste digitale Raub belastet das Image der Handelsplattformen.

Am Freitag hatte Coincheck eingestehen müssen, dass rund 260.000 Konten der virtuellen Währung „Nem“ leergeräumt worden seien. Der Wert der Beute wurde auf 430 Millionen Euro geschätzt. Die Börse stellte daraufhin den Handel mit allen Krypto-Währungen ein, kündigte aber am Sonntag an, die Kunden aus dem Bargeldvermögen entschädigen zu wollen. Wie genau und wann, ist allerdings noch unklar.

Die Aufseher kritisieren insbesondere, dass Coincheck die Nem-Konten im Gegensatz zu ihren Bitcoin-Konten mit dauerhaften Internetverbindung gespeichert hätten. Die FSA kündigte daher an, auch andere Börsen zu untersuchen. Experten erwarten überdies, dass die Aufseher außerdem die gerade erlassenen Regeln verschärfen werden. Denn immer wieder fallen die jungen Börsen Cyberattacken zum Opfer, nicht nur in Japan.

In Südkorea musste die Börse Youbit im Dezember nach dem zweiten Raub innerhalb eines Jahres sogar Insolvenz anmelden. Coincheck könnte dieses Schicksal möglicherweise vermeiden, sollte der Bitcoin-Boom dem Unternehmen im Vorfeld des jetzigen Vorfalls genug Geld beschert haben. In jedem Fall aber steht Coincheck-Gründer Koichiro Wada nun im Fokus amtlicher und öffentlicher Aufmerksamkeit.

Der 27-jährige war 2014 mit seinem Unternehmen in das Geschäft mit Digital-Währungen eingestiegen. Wegen seines rasanten Aufstiegs wurde er als Trendsetter gelobt und mit Startup-Preisen ausgezeichnet. Doch am Wochenende musste er eingestehen, dass der Ausbau des Personals nicht mit dem Wachstum des Unternehmens mitgehalten habe. Und da er gleichzeitig Firmenchef und Chief Technology Officer seiner Börse ist, liegt die Verantwortung dafür womöglich gleich doppelt bei ihm.