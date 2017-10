Spekulative Aktie – Embryonale Ideen

Ob Naga die richtigen Ideen hat, darüber scheiden sich die Geister. An der Börse gilt die Naga-Aktie als sehr spekulativer Nebenwert. Die Kursschwankungen sind teils enorm. Bereits wenige Tage nach dem Börsengang kletterte die Aktie auf rund 16 Euro, fiel zwischenzeitlich aber wieder auf eine recht enge Handelsspanne zwischen vier bis fünf Euro zurück, bis sie wieder auf ihre jetzigen Werte anstieg.

Die Schwankungen lassen sich einerseits damit erklären, dass sich relativ wenige Aktien im Streubesitz befinden. Unmittelbar nach dem Börsengang lag dieser bei gut fünf Prozent. Die größten Aktionäre sind Naga-Vorstand Qureshi, der über diverse Gesellschaften beteiligt ist, sowie der chinesische Investor Fosun. Andererseits ist auch das Geschäftsmodell des jungen Finanztechnologie-Unternehmens für Anleger nicht so einfach zu verstehen.

Zwar gelten im Kryptowährungs-Bereich andere Regeln als an der Börse: Viele Investoren sind risikobereiter, investieren aus Spekulationslust selbst in embryonale Geschäftsmodelle. Doch selbst Szene-Insider halten die Versprechungen, die Naga auf seiner Homepage macht, für recht wolkig. Von den angepriesenen Produkten ist lediglich eines am Markt, eine Social-Trading-App namens „SwipeStox“. Zwei weitere Produkte befinden sich noch in der Planungsphase. Und das Flaggschiff, die Onlinebörse „Switex“, an der sich zuletzt die Deutsche Börse AG beteiligt hat, wird noch entwickelt.

Kurz & knapp erklärt: Blockchain Was ist die Blockchain? Der Begriff Blockchain beschreibt eine dezentrale Datenbank, bei der jeder User, der Teil dieses Blockchain-Netzwerkes ist, die gesamte Datenbank mit sämtlichen Informationsketten oder Ausschnitte davon besitzt. Die Blockchain funktioniert wie eine Art öffentliches Grundbuch oder ein digitaler Kontoauszug für Transaktionen zwischen Computern. Sie ist die technologische Basis für Kryptowährungen wie zum Beispiel Bitcoins.

Wie funktioniert die Blockchain? Dadurch, dass alle Teilnehmer des Netzwerks eine vollständige Kopie bzw. einen Ausschnitt der kompletten Blockchain besitzen, können sie selbst prüfen, ob alle an einer Transaktion beteiligten Parteien mit derselben Version der Blockchain arbeiten. Eine externe und zentrale Aufsichtsinstanz, die Transaktionen prüft, wird dadurch überflüssig. Daraus ergibt sich allerdings die Herausforderung für alle Beteiligten, stets eine gemeinsame Datengrundlage zu schaffen. Dazu wird ein Konsensalgorithmus verwendet. In der Blockchain einigen sich die Netzwerkteilnehmer immer auf die längste verfügbare Block-Kette.

Welche Branchen profitieren von der Blockchain? Die Bankenbranche beispielsweise nutzt Blockchains intensiv – und kann durch die neue Technik Finanztransaktionen schneller, billiger und sicherer durchführen. Vermittler wie Swift-Plattformen und Clearinghäuser, die für ihre Dienste eine Gebühr berechnen, könnten durch Blockchains perspektivisch ersetzt werden. Auch Wirtschaftsprüfer setzen auf die Blockchain, wenn es um die Automatisierung von Buchprüfungen geht.

Wo kommen Blockchains noch zum Einsatz? Blockchains sind vielfältig nutzbar – und kommen vor allem dort zum Einsatz, wo es um Nachverfolgbarkeit und Konformität geht. Beispielsweise können sie als Beweis dienen, dass ein Paket vollständig geliefert wurde. Weitere Initiativen sind geplant: So soll die Blockchain künftig bei der Beglaubigung von Diplomen oder dem Optimieren von Lebensläufen eingesetzt werden. Und die Kreditkartengesellschaft Visa will 2017 einen Blockchain-Zahlungsservice einführen.

Was sind die Stärken der Blockchain? Bei der Blockchain stehen Transparenz und Dezentralität im Vordergrund: User müssen Identität und Besitz sichtbar hinterlegen, so dass anonymisiert erkennbar ist, wer beispielweise welche Bitcoins an wen sendet. Die Identität hinter einer Adresse bleibt jedoch unklar. Im übertragenden Sinne könnte man sagen: Das Internet ist ein „Netzwerk von Informationen“, die Blockchain ein „Netzwerk des Vertrauens“.

Die Technologie gilt deshalb als vielversprechend, weil die Informationen einer Blockchain transparent und auf viele Computer verteilt gespeichert sind. Dadurch können sie nur mit enormem technischen Aufwand manipuliert werden.

Switex soll einen Marktplatz für virtuelle Güter schaffen, eine Börse für Spielgeld, Waffen und Ausrüstung aus Videospielen. Der Markt wächst rasant, immer mehr Spielehersteller setzen auf kostenpflichtige Zusatzinhalte. Ob eine unabhängige Börse für diese virtuellen Güter allerdings dauerhaft erfolgreich sein kann, ist umstritten.

Der Kieler Kryptowährungs-Investor Darius Karampoor hat selbst eine solche Börse mitgegründet – und kennt die Probleme mit dem Geschäftsmodell: „Es ist eine rechtliche Grauzone, da es kein Gesetz gibt, das den Handel verbietet. Die Hersteller untersagen den Handel mit virtuellen Online-Gütern aber immer öfter in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.“ In der Folge sperrten die Hersteller einfach Accounts von Spielern, die solche Güter ge- oder verkauft haben. Das bedrohe das Geschäftsmodell der Anbieter, erklärt Karampoor. Seine eigene Börse, vgo-shop.com, habe vor zwei Monaten aus diesem Grund etwa virtuelle Güter des Videospiels „Fifa 18“ aus dem Handel genommen.

Glaubt man den Ankündigungen, dann denken die Konkurrenten bei der Naga Group schon weiter. Statt einzelne Marktplätze oder Apps zu betreiben, soll mit dem ICO ein ganzes Ökosystem rund um die neu geschaffene Kryptowährung entstehen. Das könnte angenehme Nebeneffekte haben. Bei anderen ICOs haben sich die Erfinder große Tranchen gesichert – und ordentlich Kasse gemacht. Ob das auch bei Naga so sein wird, ist unklar.

Befürworter verteidigen die virtuellen Börsengängen als eine neue Form der Graswurzel-Finanzierung für junge Start-ups, die den üblichen, teuren Weg über Banken und Börsen umgehen. Kritiker befürchten eine gigantische neue Blase. Angesichts des rasanten ICO-Wachstums warnen Verbraucherschützer vor unbedachten Investments. „Anleger sollten nüchtern bleiben und sich von den fabelhaften Versprechungen der Anbieter nicht leiten lassen“, mahnt etwa Thomas Beutler, Finanzexperte der saarländischen Verbraucherzentrale. Für Emittenten sei ein Krypto-Börsengang attraktiv, schließlich verspreche er leichtes Geld. Anleger sollten aber genau hinschauen: „Nicht immer ist die notwendige Transparenz gegeben.“ Der deutsche Markt sei schlicht noch unreguliert.

So bleibt bei den meisten ICOs etwa die Frage unbeantwortet, welche genauen Ansprüche die Token-Käufer erwerben – und wann sie welche Gegenleistung für ihr Geld erhalten. Spekulationsfreudigen Privatanlegern empfiehlt Beutler, wenn überhaupt nur geringfügige Anteile des eigenen Vermögens in Krypto-Anlagen zu investieren. „Das Risiko eines Totalverlusts ist nicht auszuschließen.“