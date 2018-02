Öl Ölpreise machen nach Preissturz Boden gut - Börsianer skeptisch

In der vergangenen Woche hatte der Rohölkurs um bis zu zehn Prozent nachgegeben. Am Montag haben sich die Rohstoffpreise leicht erhöht.

Die Nordseesorte Brent gilt neben der US-Sorte WTI als Referenzwert für die Ölpreise. (Foto: dpa) Rohöl

Frankfurt/Singapur Nach einem rund zehnprozentigen Preissturz in der vergangenen Woche erholen sich die Ölpreise am Montag etwas. Nordseeöl der Sorte Brent verteuert sich um 1,04 Prozent auf 63,83 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Leichtöl WTI kostet mit 60,83 Dollar wieder 2,8 Prozent mehr. In der vergangenen Woche war WTI erstmals seit Dezember wieder unter 60 Dollar gerutscht. Insgesamt hatte sich das US-Öl um zehn und das Nordseeöl um neun Prozent verbilligt. Das waren die größten Wochenverluste seit Januar 2016, als beide Sorten zeitweise unter 30 Dollar abgesackt waren. Auslöser für die Verkäufe war die Unsicherheit an den Aktienmärkten weltweit, wo Spekulationen auf steigende Zinsen die Kurse auf Talfahrt geschickt hatte.

„Die Erholung bei den US-Aktien am Freitag bedeutet, dass auch die Ölpreise etwas aufholen können“, sagte Greg McKenna, Stratege beim Broker AxiTrader. Fundamental spricht laut Analysten allerdings einiges dafür, dass die Preise unter Druck blieben. Zum einen hätten beide Sorten offenbar die Marke von 70 Dollar nicht nachhaltig brechen können. Brent war im Januar über 71 Dollar auf ein Drei-Jahres-Hoch geklettert. Zum anderen dürfte in den USA die Produktion weiter steigen. So meldete der Öldienstleister Baker Hughes am Freitag einen Anstieg der Ölbohrungen um 26 Plattformen.

Nach Angaben der US-Energiebehörde EIA liegt die tägliche Ölproduktion in den USA bereits mit über zehn Millionen Fässern auf dem Niveau der Ölförderung Russlands und Saudi Arabiens. „Und da der Output zukünftig eher sogar noch stärker steigen dürfte, muss sich die Allianz aus Opec und Russland etwas ausdenken, um gegenzusteuern“, schrieben die Analysten der Metzler Bank. Das Kartell und Länder wie Russland haben bis Jahresende eine Förderkürzung beschlossen.

Nach Einschätzung der Opec wird allerdings auch der Bedarf an Öl 2018 wegen der weltweit guten Wirtschaftslage noch einmal zulegen. Die Opec korrigierte ihre Erwartungen bei der Nachfrage im jüngsten Monatsbericht um 60.000 Barrel (je 159 Liter) am Tag nach oben. Das Plus summiere sich damit im Vergleich zum Vorjahr auf 1,59 Millionen Barrel am Tag. Insgesamt werde die Ölproduktion dann bei 98,6 Millionen Barrel am Tag liegen, teilte die Opec am Montag mit.

