 Öl: Opec-Präsident will Fördermenge deutlich kürzen

Laut ihrem Präsidenten Chakib Khelil plant die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) angesichts des immer niedrigeren Ölpreises eine deutliche Kürzung der Ölfördermenge. Gegenüber der Nachrichtenagentur AP kündigte er eine "überraschende Entscheidung" der Opec auf ihrem Treffen Mitte des Monats an.

Opec-Präsident Chakib Khelil. Foto: Reuters (Foto: Reuters)

HB ALGIERS. Khelil, der auch Energieminister Algeriens ist, sagte weiter, es gebe einen Konsens für eine deutliche Reduzierung des Produktionsniveaus. Die Opec-Mitglieder kommen 17. Dezember in Oran in Algerien zusammen. Der Ölpreis fiel am Freitag auf 40,81 Dollar je Barrel und damit den tiefsten stand seit vier Jahren.