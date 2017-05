Saudisch-Russische Zuversicht Der saudische Ölminister Khalid al-Falih (links) und der russische Energieminister Alexander Nowak verkündeten am Montag ihren Plan, bis Ende März 2018 auf Teile ihrer Ölförderung verzichten zu wollen. (Foto: Reuters)

FrankfurtHatte sich der Ölpreis in den vergangenen Wochen ungewohnt resistent gegen die verbalen Eingriffe der Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) gezeigt, ließ die Opec am Montag den Preis einmal mehr kräftig steigen: Am Rande des G20-Treffens in China haben der russische und der saudische Ölminister – Vertreter der zwei größten Ölförderländer der Welt – erklärt, die aktuelle Förderkürzung bis Ende März 2018 zu verlängern. Khalid Al-Falih und Alexander Nowak betonten, sie würden tun, was auch immer nötig sei, um Angebot und Nachfrage am Ölmarkt auszugleichen.

Die Nachricht hat die Ölpreise stark angetrieben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich um 2,5 Prozent auf mehr als 52 Dollar. Nordamerikanisches Leichtöl WTI zog ebenfalls deutlich auf gut 49 Dollar an, 1,20 Dollar mehr als am Vortag.

Die Opec kann damit einen Teilerfolg für sich verbuchen. Seit Wochen spekulieren Vertreter des Kartells über eine Verlängerung der Förderkürzung. Doch der leichte Aufwärtstrend stabilisierte sich zunächst nicht, erst jüngst kam es zu einem Preiseinbruch auf deutlich unter 50 Dollar für ein Barrel der Sorte Brent. Um die Kehrtwende zu vollziehen, hat die Opec die Unterstützung ihres wichtigsten Verbündeten gebraucht – Russland. Nachdem der mit elf Millionen Barrel pro Tag größte Ölproduzent der Welt seine Hilfe zugesagt hat, geht es auch mit den Preisen wieder aufwärts.

Der ursprüngliche Kürzungsdeal stammt von Ende 2016. Ziel ist es, den zwischen Mitte 2014 und Anfang 2016 von über 110 zeitweise unter 30 Dollar gefallenen Preis wieder zu kontrollierten und zu stabilisieren. Die Opec verpflichtete sich, 1,2 Millionen Barrel Öl pro Tag weniger zu fördern. Elf weitere Nicht-Mitglieder, darunter Russland, sagten ihrerseits zu, 600.000 Barrel weniger zu fördern.

Was die Einigung des Ölkartells nach sich zieht Ist der Ölpreis-Anstieg nachhaltig? Zumindest für die kommenden Monate sagen die meisten Analysten einen höheren Preis voraus . Die Nordea-Bank etwa rechnet für 2017 mit einem durchschnittlichen Ölpreis von 57 Dollar je Fass - das wäre gut ein Viertel mehr als im ablaufenden Jahr. Allerdings erwarten etwa die Experten von Barclays für die zweite Jahreshälfte 2017 wieder fallende Preise. Ein Grund dafür: Die Produzenten von Schieferöl, das mit Hilfe des technisch aufwendigen und teuren Fracking-Verfahrens gewonnen wird, dürften ihre Produktion hochfahren, weil sich dies für sie ab einem bestimmten Preisniveau wieder lohnt. Experten wie Eugen Weinberg von der Commerzbank zweifeln zudem, ob die Förderländer ihre Vereinbarung vollständig umsetzen werden.

Zieht die Inflation in Europa wieder an? Ja. Die Teuerungsrate in der Euro-Zone wird nach Prognose von Sal.-Oppenheim-Chefvolkswirt Martin Moryson im kommenden Jahr wegen des teuren Öls zeitweise über die Marke von 1,5 Prozent steigen . Derzeit liegt sie bei 0,6 Prozent. Ölprodukte wie Benzin, Diesel und Heizöl haben einen hohen Anteil am Warenkorb, mit dessen Hilfe die Inflation berechnet wird. Deshalb schlagen höhere Ölpreise auf die Teuerungsrate durch.

Welche Folgen hat das für die Wirtschaft? Wegen steigender Preise an den Zapfsäulen und für Heizöl bleibt den Verbrauchern weniger Geld im Portemonnaie . „Mit anziehender Inflation wird der Kaufkraftgewinn durch Lohnsteigerungen geringer“, sagt BayernLB-Ökonom Stefan Kipar. „Auch steigen die Produktionskosten vieler Unternehmen, wenn Rohstoffe teurer werden.“ Das sieht Nordea-Europachefvolkswirt Holger Sandte ähnlich. „Zwar wird sich die Importnachfrage Russlands und anderer Ölexportländer erhöhen und damit die Nachfrage nach europäischen Exporten gestützt“, erläutert der Ökonom. „Aber der Schwung beim privaten Verbrauch dürfte nachlassen.“ Das sei einer der Gründe, warum die Wirtschaft in der Währungsunion 2017 nur um 1,3 Prozent wachsen dürfte.



Was heißt das für Anleger? An den Anleihenmärkten wird es im kommenden Jahr kaum etwas zu verdienen geben, erwartet Sal.-Oppenheim-Anlagestratege Lars Edler. Denn die steigende Inflation zehrt massiv an den ohnehin niedrigen Renditen . So dürfte etwa die zehnjährige Bundesanleihe sogar eine negative Gesamtrendite von etwa einem Prozent abwerfen, wenn man die Teuerung einrechnet. Auch am Devisenmarkt könnten viele Anleger umdenken: Die Währungen von Ölförderländern wie Norwegen und Russland legten wegen der höheren Ölpreise bereits merklich zu.



Wie reagiert der Aktienmarkt? Hier gibt es viele Gewinner, aber ebenso viele Verlierer. Papiere von Öl- und Gasförderern wie der italienischen Eni waren nach der Einigung auf eine Förderbremse gefragt. Auf der anderen Seite leiden Fluggesellschaften wie die Lufthansa, weil der Kerosinpreis ein großer Kostenfaktor ist. Üblicherweise werden auch energieintensive Unternehmen und Konsumgüterhersteller besonders belastet, wenn die Ölpreise anziehen.

Das Problem: Das Abkommen läuft im Juni aus. Zwar leeren sich die prallvollen Öllager der Welt langsam. Es gibt also Zeichen, dass sich das jahrelange Überangebot in ein Defizit verwandelt. Dem Ölkartell geht dies allerdings nicht schnell genug. Sein Plan sah vor, die Vorräte auf einen Fünf-Jahres-Durchschnitt zu senken. Doch davon sind sowohl die entscheidenden Daten aus der OECD, also den wichtigen Industriestaaten, als auch den USA noch entfernt. In den USA lagen die Bestände in der vergangenen Woche bei 522,5 Millionen Barrel, was einer Reserve für 31 Tage entspricht. Die Internationale Energieagentur veröffentlicht am Dienstag ihre Zahlen für den April.

Dem Förderabkommen werden durchaus Effekte am Ölmarkt zugesprochen. Bereits Anfang Mai sagte der Finanzvorstand des Ölkonzerns BP, Brian Gilvary: „Wir erwarten, dass der hohe Stand der Öllager wieder in den oberen Bereich der historischen Spanne fällt, wenn die Opec die Kürzungen ins zweite Halbjahr verlängert.“ Gemeint war der vom Kartell angepeilte Fünf-Jahres-Durchschnitt. Die Preise dürfte das bei etwa 55 Dollar stabilisieren.