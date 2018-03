Öl US-Rekordförderung belastet Ölpreise

Neben der Entwicklung des Angebots bleibt auch die jüngste Kursstärke des amerikanischen Dollar ein Belastungsfaktor für die Ölpreise.

Die Nordseesorte Brent gilt neben der US-Sorte WTI als Referenzwert für die Ölpreise. (Foto: dpa) Rohöl

Frankfurt/SingapurDie Ölpreise sind am Donnerstag den dritten Tag in Folge gefallen. Nordseeöl der Sorte Brent und US-Leichtöl WTI verbilligten sich je um gut ein Prozent auf rund 64 beziehungsweise 61 Dollar je Barrel (159 Liter). Händler in London verwiesen auf die jüngsten Erhebungen des US-Energieministeriums (EIA) zu der steigenden US-Produktion und den Lagerbeständen. „Die Daten zeigen, dass der Trend in den USA wieder nach oben geht“, sagte ein Händler.

In der vergangenen Woche waren in den Vereinigten Staaten die Bestände an Rohöl und Benzin überraschend stark gestiegen. Zudem förderten die USA nach revidierten EIA-Daten im November mit 10,057 Millionen Fässern am Tag (bpd) so viel Öl wie noch nie. Bislang lag die Bestmarke mit 10,044 Millionen Barrel im November 1970. Die USA haben inzwischen Saudi-Arabien überholt. Nur Russland fördert noch mehr Öl.

„Wir werden die Marke von elf Millionen Barrel schneller als gedacht hinter uns lassen“, sagte Phillip Streible, Marktstratege beim Broker RJO Futures in Chicago. Die US-Regierung rechnet damit, dass die Marke im laufenden Jahr überschritten wird. Im Dezember ging die Produktion aber zunächst leicht nach unten auf 9,949 Million Barrel. Insgesamt schaue der Markt derzeit eher auf die US-Förderung als auf die Produktionssenkungen der Opec und von deren Partnern, sagten Analysten.

Neben der Entwicklung des Angebots bleibt auch die jüngste Kursstärke des amerikanischen Dollar ein Belastungsfaktor für die Ölpreise. Weil Öl in der amerikanischen Währung gehandelt wird, verteuert ein steigender Kurs den Rohstoff in Ländern außerhalb des Dollarraums und bremst somit die Nachfrage.

