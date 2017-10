 Ölpreis: Ölpreise steigen leicht

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Rohstoffe Der Handel am Ölmarkt verläuft in gemäßigten Bahnen. (Foto: dpa)

Frankfurt/SingapurDie Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 57,37 US-Dollar. Das sind 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 19 Cent auf 51,48 Dollar.

Marktbeobachter sprachen von einem vergleichsweise impulsarmen Handel am Ölmarkt. Die Sorgen vor einem Förderausfall in den ölreichen Regionen im Norden des Irak hätten spürbar nachgelassen. Nachdem am Vortag noch Gewinnmitnahmen die Ölpreise belastet hatten, wird zum Wochenschluss mit eher wenig Bewegung gerechnet.