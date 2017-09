 Ölpreis: Rohöl weiter über 50 Dollar

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ölpreis Der Ölpreis hat sich seit dem Jahrestief von Mitte Juni wieder deutlich erholt. (Foto: dpa)

Singapur/FrankfurtDie Ölpreise haben sich am Montag trotz leichter Verluste über der Marke von 50 Dollar halten können. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete am Morgen 56,75 Dollar. Das waren 11 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 15 Cent auf 50,51 Dollar.

Seit ihrem Jahrestief von Mitte Juni haben sich die Rohölpreise deutlich erholt. Fachleute erklären die Entwicklung mit mehreren Gründen, darunter Erwartungen auf eine stärkere Nachfrage nach Erdöl und Ölprodukten sowie dem schwächeren Dollar. Zudem halten sich die Opec und andere wichtige Förderer wie Russland weitgehend an die vereinbarten Fördergrenzen, mit denen die Produzenten das Ölangebot einschränken und so die Preise stabilisieren wollen.