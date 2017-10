Ölpreise : Markt bewegt sich kaum

Datum: 26.10.2017 09:29 Uhr

Die Preise für Öl sind am Donnerstag stabil geblieben. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 58,39 US-Dollar und damit fünf Cent weniger, als am Mittwoch.



Erdölförderung in den USA Neue Lagerdaten aus den USA hatten am Mittwoch die Ölpreise nur zeitweise bewegt. (Foto: dpa) Frankfurt/SingapurDie Ölpreise haben sich am Donnerstag zunächst kaum bewegt. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 58,39 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank ebenfalls geringfügig um sechs Cent auf 52,12 Dollar. Neue Lagerdaten aus den USA hatten am Mittwoch die Ölpreise nur zeitweise bewegt. Nach Angaben des Energieministeriums stiegen die Bestände in der vergangenen Woche erstmals seit Mitte September wieder leicht. Zudem erhöhte sich die Ölproduktion der USA deutlich. Nach Einschätzung von Analysten war das eine Normalisierung, da zahlreiche Förderanlagen wegen der schweren Wirbelstürme geschlossen worden waren.