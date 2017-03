 Ölpreise: Preisfall zum Wochenstart

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Preisfall beim Ölpreis Der Ölpreis ist im Vergleich zur Vorwoche gesunken. (Foto: dpa)

SingapurDie Ölpreise sind am Montag gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 55,74 US-Dollar. Das waren 16 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im April fiel um 20 Cent auf 53,13 Dollar.

Marktbeobachter verwiesen darauf, dass die Zahl der Ölbohrlöcher in den USA erneut zugelegt habe. Wie die amerikanische Ölausrüsterfirma Baker Hughes am Freitagabend mitteilte, war die Zahl der Bohrlöcher zuletzt auf 609 gestiegen. Seit Mitte Dezember gab es damit einem Zuwachs um etwa 100.