 Opec: Ölpreise geben leicht nach

Erdölförderung Die Opec-Länder haben sich auf eine gemeinsame Produktionsbeschränkung geeinigt, damit der Preis stabil bleibt. (Foto: dpa)

SingapurDie Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gesunken. Den größten Teil ihrer deutlichen Gewinne vom Vortag haben sie aber behalten. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,61 US-Dollar. Das waren 19 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März sank um 25 Cent auf 53,63 Dollar.

Ein überraschend starker Anstieg der US-Ölreserven konnte die Preise am Vortag nur für kurze Zeit belasten. Im Anschluss legten sie kräftig zu. Händler führten dies darauf zurück, dass zeitgleich mit den Lagerdaten auch Zahlen zur US-Ölproduktion veröffentlicht wurden. In der vergangenen Woche war die Förderung demnach um 0,5 Prozent auf 8,92 Millionen Barrel gesunken.

Auch in Russland ist die Produktion nach Angaben von Energieminister Alexander Nowak zuletzt deutlich zurückgegangen. Russland hatte sich zusammen mit weiteren Förderländern auf eine gemeinsame Produktionsbeschränkung geeinigt.