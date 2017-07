 Opec-Treffen in St. Petersburg: Ölminister unter Zugzwang

Logo der Opec Das Ölkartell hat sein Kürzung mit zehn weiteren Nicht-Mitgliedsstaaten jüngst bis Ende März 2018 verlängert. Ursprünglich sollte schon im Juni dieses Jahres Schluss sein. (Foto: Reuters)

FrankfurtEin Routinetreffen, mehr sollte es eigentlich nicht werden. Ein netter Plausch im russischen St. Petersburg über den Wasser-, oder besser: Ölstand, in Sachen Förderkürzung, bei dem sich alle gegenseitig versichern, ihre Quoten einzuhalten. Kurz: alles auf Kurs. Ein paar Häppchen und ein Drink zum Abschluss, dann könnte jeder zurück nach Hause oder in den Urlaub reisen.

Treffen sollte sich eigentlich nur das Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC), jenes Gremium bestehend aus den drei Opec-Staaten Algerien, Kuwait und Venezuela sowie den Nicht-Opec-Staaten Russland und Oman, das die Umsetzung der Förderkürzung prüft. Aus dem Routinetreffen ist nun aber ein Notstandstreffen geworden, für das sogar der saudische Ölminister Khalid Al-Falih aus seinem Urlaub eingeflogen kommt. Grund dafür sei die plötzliche „strategische Bedeutung“ und die „hohen Erwartungen“ dieser Tage, erklärte Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo.

Denn die seit Januar in Kraft gesetzte Ölförderkürzung bröckelt. Die Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) hat sich gemeinsam mit zehn weiteren Nicht-Opec-Staaten verpflichtet, täglich 1,8 Millionen Barrel Öl weniger zu fördern. Das entspricht zwar nur rund zwei Prozent der gesamten Fördermenge. Es soll aber reichen, um das jahrelang bestehende Überangebot zu eliminieren und die hohen Lagerbestände in der Welt abzubauen.

Fragen und Antworten zur Entwicklung des Ölpreises Warum fallen die Preise, obwohl die Opec weniger fördert? Im Vorfeld der Entscheidung der Opec und ihrer Partnerländer wie Russland waren die Anleger schon auf die Verlängerung der seit Januar geltenden Förderbremse bis März 2018 vorbereitet worden. Einige hatten aber auf eine deutlichere Verlängerung und stärkere Kürzungen spekuliert.

Was bezweckt die Opec mit der niedrigeren Förderung? Das Kartell und seine Partner, darunter Russland, wollen das Überangebot auf dem Weltmarkt schmälern und damit die Preise stützen. Erklärtes Ziel ist es, die Ölvorräte von einem aktuellen Rekordhoch von drei Milliarden Fässern auf 2,7 Milliarden Fässer zu senken - dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Das für die Finanzmärkte richtungsweisende Nordseeöl Brent kostet derzeit gut 50 Dollar - im Sommer 2014 war der Preis mit 115 Dollar noch mehr als doppelt so hoch.

Wie wird sich der Preis jetzt entwickeln? Das hängt davon ab, wie viel Öl tatsächlich vom Weltmarkt verschwindet. Und genau das ist der Haken. Die US-Ölindustrie dürfte in die Bresche springen und die Lücke schließen, die durch den Opec-Beschluss von Donnerstag entsteht.

Gibt es besondere Preis-Marken? Ja. Umkämpft ist fast jede runde Marke - auch aus psychologischen Gründen. Doch in der Vergangenheit waren stets zwei Preis-Marken wichtig: die 30-Dollar-Marke und die 50-Dollar-Marke. Die erstere wurde Anfang 2016 erstmals seit 2003 wieder unterschritten, was letztlich die Opec auf den Plan rief. Nachdem das Kartell im November erstmals wieder eine Förderkürzung beschloss, kletterte der Preis wieder über 50 Dollar und hat sich seither mehr oder weniger darüber behauptet.

Welche Rolle spielen die US-Ölkonzerne Die USA machen bei der Förderkürzung nicht mit - dürften sie aus rechtlichen Gründe vermutlich auch gar nicht. In den USA ist die Ölindustrie zudem nicht staatlich organisiert wie in vielen anderen Förderländern. Von Texas bis in die Dakotas feiert das Fracking seit Mitte 2016 ein Comeback. Die US-Ölindustrie pumpt derzeit wieder so viel Öl an die Oberfläche, wie vor einigen Jahren, als die Ölschwemme erstmals die Preise ins Rutschen brachte.

Ist Fracking nicht ein sehr kostspieliges Verfahren? Ja und nein. Denn während des Preisverfalls der vergangenen beiden Jahre hat die Branche nicht geschlafen. In Texas und anderen US-Regionen sind die Förderkosten inzwischen teilweise so niedrig wie in Nahost. Der technische Fortschritt macht Fracking wieder profitabel. Machten US-Firmen vor einigen Jahren erst ab einem Ölpreis von 60 Dollar Profit, reichen ihnen inzwischen schon 30 Dollar.

Was macht die Opec denn jetzt? Bis März 2018 kürzt die Opec die Produktion um 1,8 Millionen Barrel täglich. Am 30. November kommen die Mitglieder erneut in Wien zusammen, um die Lage zu beraten. Außerdem wollen sie enger mit den Nicht-Opec-Partnern – sprich Russland – zusammenarbeiten. Saudi-Arabien will zudem seine Exporte in die USA verringern. Doch das ist nicht ohne Risko: Die Opec-Länder und Russland drohen Marktanteile an die US-Ölkonzerne zu verlieren.

Wer sind die größten Ölförderer der Welt? Die Opec steht für rund ein Drittel des weltweiten Rohöl-Angebots. Neben dem Kartell-Mitglied Saudi-Arabien sind Russland und die USA mit großem Abstand und einer Förderung von je etwa neun bis zehn Millionen Fässern Öl am Tag die größten Ölproduzenten der Welt.

Welche Folgen hätte ein neuerlicher Ölpreisverfall für die Weltwirtschaft? Wenn der wichtigste Schmierstoff für die Produktion nicht viel kostet, ist das generell gut für die Konjunktur und den Geldbeutel des Verbrauchers, der beim Benzin spart. Aber es gibt auch Kehrseiten - beispielsweise für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Denn sie kämpft seit Jahren gegen eine zu geringe Inflation, was auf Dauer für die Konjunktur schädlich ist. Erwarten Verbraucher und Firmen fallende Preise, halten sie sich mit Käufen und Investitionen zurück. Der niedrige Ölpreis dämpft zudem in einigen Förderländern die wirtschaftliche Dynamik. Vielerorts werden Investitionen zurückgestellt.

Es dauere länger als erwartet, das Überangebot am Markt abzubauen, gestand Opec-Generalsekretär Barkindo in St. Petersburg ein. „Aber wir sind auf Kurs und dieser wird sich im zweiten Halbjahr beschleunigen“, zeigt sich der Nigerianer optimistisch.

Tatsächlich leeren sich die Lager sowohl in den USA als auch in den OECD-Staaten. Allerdings hat mit Ecuador zuletzt das erste Opec-Mitglied seinen Rückzug von der Förderkürzung erklärt. Zwei weitere Opec-Staaten, Libyen und Nigeria, sind zwar offiziell von der Kürzung ausgenommen. Beide Staaten gemeinsam haben ihre Produktion seit Jahresbeginn um mehr als 500.000 Barrel pro Tag gesteigert. Damit machen sie allein fast die Hälfte der Opec-Kürzungen wett – das Kartell schränkt sich um 1,2 Millionen Fass pro Tag ein. Zudem hat im Juni erstmals auch das größte Mitglied des Kartells und der zugleich stärkste Treiber des Abkommens, Saudi-Arabien, sein Kürzungsversprechen gebrochen. Und als wäre all dies noch nicht genug, legt eine Schätzung der Internationalen Energieagentur auch noch den Finger in die Wunde: Wurde das Abkommen bislang überraschend diszipliniert eingehalten, fiel die Umsetzung im Juni auf nur noch 78 Prozent – den bislang schwächsten Wert.

In einem Vorgespräch zum Treffen des Prüfungskomitees am Montag hätte sich die Delegation bereits über die Lage von Libyen und Nigeria sowie die „Aussichten und Herausforderungen“, die vor dem Kartell liegen mögen, ausgetauscht, wie die Opec in einer Mitteilung erklärt.

Zwar zeigten sich sowohl Nigeria als auch Libyen zuletzt gewillt, ihren Teil zur Stabilität des Ölmarktes beizutragen, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen: Nigeria wolle Bloomberg zufolge seine Produktion zunächst bei 1,8 Millionen Barrel pro Tag stabilisieren. Der Chef des staatlichen libyschen Ölkonzerns NOC, Mustafa Sanallah, peilt bis Jahresende an, schon 1,25 Millionen Barrel pro Tag zu fördern. Beides zusammen ergäbe ein Plus von fast einer Million Fass im Jahresvergleich – und würde allein die Kürzungen zu vier Fünfteln nichtig machen.

Dennoch erklärte der omanische Ölminister Reportern in St. Petersburg, dass keine weiteren Kürzungen nötig seien. Nachdem Saudi-Arabien sein Kürzungsziel verfehlte, erklärten die Saudis, im August ihre Exporte um 600.000 Fass zu begrenzen.

Konnten diese Willensäußerung zuletzt die von fallenden Lagerbeständen getrieben Marktstimmung kaum trüben, scheint sich nun schon wieder Ernüchterung breit zu machen. Jüngst am 20. Juli kletterte der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent erstmals seit Anfang Juni wieder über 50 Dollar. Nur vier Tage später hat er schon wieder zwei Dollar eingebüßt.