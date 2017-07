Störenfriede innerhalb der Opec

Es dauere länger als erwartet, das Überangebot am Markt abzubauen, gestand Opec-Generalsekretär Barkindo in St. Petersburg ein. „Aber wir sind auf Kurs und dieser wird sich im zweiten Halbjahr beschleunigen“, zeigt sich der Nigerianer optimistisch.

Tatsächlich leeren sich die Lager sowohl in den USA als auch in den OECD-Staaten. Allerdings hat mit Ecuador zuletzt das erste Opec-Mitglied seinen Rückzug von der Förderkürzung erklärt. Zwei weitere Opec-Staaten, Libyen und Nigeria, sind zwar offiziell von der Kürzung ausgenommen. Beide Staaten gemeinsam haben ihre Produktion seit Jahresbeginn um mehr als 500.000 Barrel pro Tag gesteigert. Damit machen sie allein fast die Hälfte der Opec-Kürzungen wett – das Kartell schränkt sich um 1,2 Millionen Fass pro Tag ein. Zudem hat im Juni erstmals auch das größte Mitglied des Kartells und der zugleich stärkste Treiber des Abkommens, Saudi-Arabien, sein Kürzungsversprechen gebrochen. Und als wäre all dies noch nicht genug, legt eine Schätzung der Internationalen Energieagentur auch noch den Finger in die Wunde: Wurde das Abkommen bislang überraschend diszipliniert eingehalten, fiel die Umsetzung im Juni auf nur noch 78 Prozent – den bislang schwächsten Wert. Das Kartell selbst spricht hingegen von 98 Prozent.

Und so erklärte der omanische Ölminister Reportern in St. Petersburg, dass keine weiteren Kürzungen nötig seien. Nachdem Saudi-Arabien sein Kürzungsziel verfehlte, erklärten die Saudis, im August ihre Exporte um 600.000 Fass zu begrenzen.

Konnten diese Willensäußerung zuletzt die von fallenden Lagerbeständen getriebene Marktstimmung kaum trüben, scheint sich nun schon wieder Ernüchterung breit zu machen. Jüngst am 20. Juli kletterte der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent erstmals seit Anfang Juni wieder über 50 Dollar. Nur vier Tage später hat er schon wieder zwei Dollar eingebüßt.