 Peter Thiel: Millionen-Investment in Bitcoin

Peter Thiel

New YorkDer berühmte Investor Peter Thiel hat laut einem Bericht des „Wall Street Journal“ mit seinem Wagnis-Kapital-Fonds Founders Fund mehrere Hundert Millionen in die Kryptowährung Bitcoin investiert. Nach dem Bericht hat der Fonds für etwa 15 bis 20 Millionen Dollar Bitcoins gekauft, die nun ein Vielfaches wert sind. Ob der Fonds bereits Bitcoins verkauft hat, ist laut dem Bericht unklar.

Der deutschstämmige Milliardär ist bekannt für sein gutes Gespür für junge Unternehmen, die später Erfolg haben. Er gehörte zu den Gründern von Paypal und hat schon früh in Facebook und auch in AirBnB und Lyft investiert. Doch während seine bisherigen Investments immerhin einige Jahre brauchten, bis sie Früchte trugen, scheint dies bei Bitcoins noch deutlich schneller passiert zu sein. Ein Fonds von Founders hat erst Mitte 2017 in die Kryptowährung investiert. Aber seitdem hat sich der Kurs der digitalen Währung vervielfacht.

Bisher haben nur wenige bekannte Investoren in die Kryptowährungen investiert. Eine Ausnahme war der Investor Michael Novogratz. Er wollte einen Hedgefonds für seine Kunden auflegen. Doch kurz vor Weihnachten verschob er das Projekt. Grund war der Preissturz zum Jahresende.

Anfang 2017 lag der Wert des Bitcoins noch bei rund 1000 Dollar und erreichte im November fast 20.000 Dollar. Seitdem hat die Währung jedoch wieder ein Viertel des Werts verloren. Vergangene Woche hat zudem Südkorea angekündigt, den Handel mit Kryptowährungen stärker regulieren zu wollen.