Mit 2.000 Dollar zum Millionär

Das Krypto-ABC Bitcoins Bitcoins sind eine elektronische Währung, manchmal auch Kryptowährung genannt. Sie basiert auf einer Blockchain. Die Identität des Gründers, Satoshi Nakamoto, ist unbekannt.

Blockchain Blockchains sind elektronische Buchhaltungen, die jedem Nutzer dezentral in identischer Form zur Verfügung stehen.

DAO DAO steht für „Digitale autonome Organisation“. Das Unternehmen existiert virtuell, und die Eigentümer lenken es durch elektronische Entscheidungsprozesse.

Ethereum Ethereum ist ein Projekt, das dem der Bitcoins ähnelt. Die zugehörige Währung heißt Ether. Die zentrale Gründerfigur ist der russischstämmige Kanadier Vitalik Buterin. Eine besondere Rolle spielen dabei Smart Contracts.

ICO ICO steht für Initial Coin Offering. Dabei sammeln Unternehmen Geld für Projekte ein, häufig in Form von Bitcoins. Im Gegenzug erhalten die Investoren Token. Manchmal handelt es sich bei den Unternehmen um DAOs.

Kryptowährungen Kryptowährungen oder Digital Assets sind Zahlungsmittel, die allein auf einer Software basieren. Durch elektronische Verschlüsselung wird sichergestellt, dass die Einheiten oder Coins nur dem jeweiligen Besitzer zur Verfügung stehen.

Ripple Ripple ist eine Alternative zu Bitcoins, die für den Zahlungsverkehr unter Banken gegründet wurde. Die zugehörige Währung heißt XRP. Das wichtigste Unternehmen ist Ripple-Lab.

Smart Contracts Smart Contracts bewirken automatisch Vorgänge, etwa Zahlungen, bei Erfüllung bestimmter Bedingungen.

Token Token funktionieren bei ICOs ähnlich wie Bitcoins. Es handelt sich aber nicht um allgemein gängige Zahlungsmittel. Die Token sollen den Investoren die Teilnahme an dem Projekt garantieren, das mit ihrem Geld realisiert wird.

In den Kryptowährungs-Foren und auf Twitter wird die Mitteilung lebhaft diskutiert. Einige Nutzer sehen darin einen großen Vorteil für etablierte Anbieter und Währungen. „Das sind tatsächlich großartige Nachrichten für den Bitcoin!“, schreibt ein Nutzer. Diese könnten durch eine strengere Regulierung gegenüber neuen Produkten aufgewertet werden, das Vertrauen der Anleger in die Platzhirsche dürfte steigen.

Es gibt jedoch auch Kritik am Schritt der SEC. So wird der Behörde vorgeworfen, durch das Gleichsetzen von Tokens mit klassischen Wertpapieren Äpfeln mit Birnen zu vergleichen. „Als nächstes wird die SEC Donuts zu Wertpapieren erklären, einfach so, ,Weil wir es können'“, lautete ein Kommentar. „Bringt eure Anteile an [der Café-Kette] Dunkin Donuts in Sicherheit.“

ICOs sind in der Kryptowährungs-Szene deshalb so beliebt, weil zahlreiche Spekulanten hoffen, durch den möglichst frühzeitigen Einstieg bei einem neuen Produkt das große Geld zu machen. Im Netz kursieren Berichte wie der über einen australischen Fitnesstrainer namens Jordan Travers, der aus einem 2.000-Dollar-Investment in Ethereum binnen weniger Jahre aufgrund des Kursanstiegs der Internetwährung eine Million Dollar gemacht haben will. Gleichzeitig gibt es immer mehr Fälle von geprellten Anlegern, die Geld an betrügerische Anbieter oder im Zuge von Kursabstürzen verloren haben.

Mit dem Eingreifen der Aufsichtsbehörden könnte die Zeit des Wilden Westens auf dem Kryptowährungs-Markt langsam enden. Erst Anfang der Woche hatte die US-Derivateaufsicht CFTC eine Genehmigung für Absicherungsgeschäfte mit der virtuellen Währung erteilt, und sie damit erstmals anerkannt. Mit dem jüngsten Schritt packt nun auch die bisher eher zögerlich agierende Schwesterbehörde SEC die Regulierung des Marktes an.