 Rohstoff: US-Lager füllen sich wieder mit Öl

Rohöl Die Lagerbestände sind laut dem Branchenverband API wieder gestiegen. (Foto: dpa)

FrankfurtIn den USA sind in der vergangenen Woche die Lagerbestände an Rohöl dem Branchenverband API zufolge wieder gestiegen. Dies belastete die Ölpreise leicht. Nordseeöl der Sorte Brent und US-Leichtöl WTI verbilligten sich am Mittwochmorgen je um 0,3 Prozent auf 48,68 beziehungsweise 46,25 Dollar je Barrel (159 Liter). Gestützt wurden die Preise zugleich allerdings vom überraschend deutlichen Rückgang der Benzinbestände. Die amtlichen Daten des Energieministeriums werden am Nachmittag (MESZ) veröffentlicht. Nachfolgend die vom American Petroleum Institute (API) ermittelten US-Öllagerbestände.