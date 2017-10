Rohstoffe : Aluminiumpreis klettert in die Höhe

Datum: 26.10.2017 13:36 Uhr

Aluminium war am Donnerstag zeitweise so teuer, wie zuletzt vor fünfeinhalb Jahren. Spekulationen über einen Angebotsengpass haben die Preise in die Höhe getrieben. Die Tonne kostete zeitweise 2215 Dollar.



Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen? Aluminium-Industrie in China Die chinesische Regierung ordnete eine Produktionskürzung an. (Foto: Reuters, Sascha Rheker) FrankfurtSpekulationen auf einen Angebotsengpass haben den Preis für Aluminium am Donnerstag erneut in die Höhe getrieben. Das unter anderem im Auto- und Flugzeugbau eingesetzte Metall war mit 2215 Dollar je Tonne zeitweise so teuer wie zuletzt vor fünfeinhalb Jahren. Im Kampf gegen die Luftverschmutzung ordnete die chinesische Regierung für den Winter Produktionskürzungen für die Aluminium-Hütten des Landes an.