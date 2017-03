 Rohstoffe: Brent-Öl erstmals seit Opec-Förderbremse unter 50 Dollar

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ölförderung Entgegen den Öl-Beständen in den USA, die auf die Preise drücken, wollen die Opec-Länder ihre Förderkürzung auf das zweite Halbjahr 2016 erweitern. (Foto: dpa)

New YorkDie Förderbremse der Opec verliert an Wirkung: Erstmals seit der Vereinbarung Ende November rutschte der Preis für das Nordseeöl Brent am Mittwoch wieder unter die psychologisch und technisch wichtige 50-Dollar-Marke. Ein Barrel (159 Liter) verbilligte sich um 2,5 Prozent auf 49,71 Dollar. Auch US-Leichtöl WTI geriet ins Straucheln und kostete mit 47,01 Dollar Prozent ebenfalls 2,5 Prozent weniger.

Vor allem der extrem hohe Lagerbestand an Rohöl in den USA befeuerte Spekulationen, dass die Opec dem weltweiten Überangebot mit ihrer bisherigen Politik nicht beikommt. Vorige Woche räumte das Kartell ein, dass die weltweiten Reserven trotz Förderbremse steigen.

Der nach dem Opec-Beschluss zeitweise auf knapp 58 Dollar gestiegene Ölpreis hat die kostspieligere Förderung von US-Schieferöl wieder attraktiver gemacht. Daher werden dort immer mehr Bohrungen in den Boden getrieben und die dortigen Lagertanks platzen aus allen Nähten.