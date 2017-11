Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ölförderung in Kalifornien Trotz stark gestiegener Schieferölproduktion in den USA leeren sich die Anfang des Jahres noch prall gefüllten Öllager allmählich. (Foto: dpa)

FrankfurtDer aktuelle Höhenflug beim Ölpreis kennt kein Ende. Am Mittwoche verteuert sich ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zeitweise um mehr als 50 Cent auf 61,50 Dollar und kostet damit so viel wie seit zwei Jahren nicht mehr. Es scheint, als kann die Industrie dem Abschwung der vergangenen Jahre endgültig entkommen.

Den jüngsten Schub lieferten Zahlen aus den USA. Laut dem Öl-Branchenverband API haben sich die Öllager in der vergangenen Woche um fünf Millionen Barrel entleert. Die offizielle Schätzung der Energiestatistikbehörde EIA rechnet zwar nur mit knapp der Hälfte – der positiven Grundstimmung am Markt konnte dies aber nur einen kurzen Dämpfer verpassen.

Seit Wochen steigt der Preis für Öl. Allein im Oktober ging es um knapp sieben Prozent nach oben. Zugeschrieben wird das nicht zuletzt der Förderkürzung der Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) gemeinsam mit zehn Nicht-Opec-Staaten wie Russland. Bei dem seit Beginn des Jahres laufenden Abkommen haben sich die Produzenten abgesprochen, dem Markt täglich 1,8 Millionen Barrel Öl weniger zu liefern als im Oktober 2016.

Gelang es dem Kartell in der Vergangenheit kaum, derartige Vereinbarungen umzusetzen, funktioniert es heute gut. Laut einer Reuters-Umfrage stieg die Umsetzungsquote im Oktober auf 92 Prozent. Vor allem der Irak, der drittgrößte Opec-Produzent und bis dato bedeutendste Nachzügler, was die Umsetzung angeht, konnte deutlich zulegen. Die Analysten der Commerzbank schreiben dies jedoch den Lieferunterbrechungen aufgrund des Kurdenkonflikts im Norden des Landes zu. „Dies dürfte aber kaum von Dauer sein“, schreiben die Commerzbank-Experten in einem Kommentar.

Trotzdem glauben auch sie: „Die selektive Wahrnehmung der Marktteilnehmer dürfte die Ölpreise zunächst weiter steigen lassen.“ Zuletzt gab es eine schiere Flut an ölpreistreibenden Nachrichten: Neben den zuletzt wöchentlich fallenden Lagerbeständen in den USA sind das immer wieder Erfolgsbotschaften der Förderkürzung. Vor wenigen Tagen betonte Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo, dass die Nicht-Opec-Staaten ihren Zusagen gänzlich nachkämen.

Nun steht offenbar einer Verlängerung der im März 2018 auslaufenden Förderkürzung kaum noch etwas im Wege. Nach Russland zeigte sich nun auch Saudi-Arabien offen dafür. Den zwei größten Ölproduzenten der Welt, die gemeinsam für etwa ein Fünftel der Förderung stehen, geben ihren Allianzpartnern damit einen klaren Weg vor. Am 30. November treffen sie sich in Wien, um das weitere Vorgehen zu beschließen.