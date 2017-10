Hoffnung auf anziehendes Gas-Geschäft

Die Norweger von Statoil gehen da deutlich offensiver vor. „Bis 2030 wollen wir ein Fünftel unseres Investitionsbudgets in Erneuerbare stecken“, erklärt Statoil-Chef Eldar Sætre. In dieser Woche hat Statoil den ersten schwimmenden Offshore-Windpark vor der Küste von Schottland in Betrieb genommen. Er soll 20.000 Haushalte mit Strom versorgen.

Neben Statoil ist BP ein Ölkonzern, der zuletzt stark auf neue Energieformen setzte. „Wir denken über Öl hinaus“, erläutert BP-Chef Dudley. Dennoch will er künftig bei den Investitionen in Erneuerbare kürzer treten und weniger Projekte fördern, dafür aber gezielter ausbauen. Das hat seine Gründe: Das Geschäft mit den Erneuerbaren hat den Briten Verluste beschert. 2011 mussten sie beispielsweise ihr Solargeschäft abschreiben.

Wenig erfolgreich waren auch die Niederländer von Shell. „Wir waren einer der ersten großen Ölkonzerne, die sich in das Solargeschäft gewagt haben. Am Ende mussten wir aber feststellen, dass wir damit kein Geld verdienen“, räumte Shell-Chef Ben van Beurden vor wenigen Tagen in einem Interview mit der Financial Times ein.

Die Vergangenheit holt die Ölmultis immer wieder ein: Sie sind und bleiben Spezialisten für Öl und Gas, nicht aber für Windkraft und Solaranlagen. Wahrscheinlich deshalb will sich Patrick Pouyanné, der Chef des französischen Staatskonzerns Total, derart kostspielige Experimente möglichst sparen. Zwar investieren auch die Franzosen kleinere Beträge in erneuerbare Energien. Auf absehbare Zeit aber will er den fossilen Energieträgern treubleiben. Statt Öl will er künftig in immer größerem Stil auf Gas setzen. Das gilt als sauberster fossiler Brennstoff und stößt nur etwa die Hälfte der Menge an Kohlendioxid aus wie Kohle. Die Branche rechnet künftig mit einem viel größeren Gasverbrauch als heute.

„Wir werden heute als Industrie der Vergangenheit angesehen“, sagt Pouyanné. „Dabei ist das Gegenteil der Fall: Wir sind eine Branche der Zukunft.“ Die entscheidende Frage sei doch, welcher Rohstoff Öl oder Kohle bei der Stromerzeugung ersetze. Schließlich müsse auch die Elektrizität für Elektroautos irgendwo herkommen. Eine abrupte Wende hin zu Erneuerbaren sei nicht umsetzbar. Wenn es nach Pouyanné geht, könnte ein Großteil der Elektrizität in Gaskraftwerken erzeugt werden. Öl bräuchte es dafür freilich aber auch nicht.