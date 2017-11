Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Investitionen in Volumen von einer Billion Dollar gestrichen

Werden Öl und die daraus verarbeiteten Produkte wie Heizöl, Benzin oder Diesel damit teurer und teurer? Einen unaufhaltsamen Ausbruch nach oben müssen Verbraucher offenbar nicht befürchten. Analysten wie Jan Edelmann von der HSH Nordbank glauben, dass eine Verlängerung der Förderkürzungen bereits eingepreist sind. Mit seiner Einschätzung steht er nicht allein da.

Das Gros der von Bloomberg erfassten Analysten rechnet für Ende dieses Jahres mit einem Preis von 54 Dollar je Barrel – also deutlich weniger als heute. Im kommenden Jahr droht aufgrund neu an den Markt kommender Großprojekte und Schieferölquellen erneut ein Überangebot, das den Preisauftrieb im Zaum halten sollte.

Statt sich über die zuletzt gestiegenen Ölpreise zu sehr zu ärgern, können sich Verbraucher mit einem Ausblick trösten: Möglicherweise entgehen sie so einem Preisschock nach 2020. Denn auf absehbare Zeit wird die Nachfrage weiter steigen. Nach dem Preiseinbruch nach 2014 haben Ölkonzerne aber kaum noch in neue Projekte investiert.

Laut einer Analyse der Energieberatungsfirma Wood Mackenzie haben sie Investitionen in Höhe von einer Billion Dollar gestrichen. Schon seit längerem mahnt Internationale Energieagentur deshalb vor einer Ölknappheit in Zukunft.

Nötig sind nicht nur neue Felder. Auch ein Teil der aktuellen Förderung muss ständig erneuert werden. Je leerer ein großes Ölfeld wird, desto geringer wird auch der Druck. Und mit ihm fällt die Produktion. Diese sogenannte „Decline Rate“ – also die Rückgangsrate – liegt bei rund fünf Prozent. Jährlich müssen bei der derzeitigen Produktion von knapp 97 Millionen Barrel also allein vier bis fünf Millionen Barrel ersetzt werden.

Der Ölpreisanstieg hat insofern auch sein Gutes für Verbraucher: In diesem Jahr rechnen die Experten erstmals seit dem Preiseinbruch nach 2014 wieder mit einem steigenden Investitionen in neue Ölförderprojekte. Ein Preisschock in den kommenden Jahren lässt sich noch vermeiden.