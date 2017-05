 Rohstoffe: Kupferpreis fällt auf Vier-Monats-Tief

Kupferpreis fällt Eine Tonne des vor allem im Bau benötigten Industriemetalls verbilligte sich um 1,8 Prozent auf 5482,75 Dollar und kostete damit so wenig wie zuletzt Anfang Januar. (Foto: dpa)

LondonSpekulationen auf eine nachlassende Nachfrage aus China haben den Kupferpreis am Montag belastet. Eine Tonne des vor allem im Bau benötigten Industriemetalls verbilligte sich um 1,8 Prozent auf 5482,75 Dollar und kostete damit so wenig wie zuletzt Anfang Januar. Händler verwiesen auf einen Rückgang der Kupferimporte Chinas.

Der weltweit größte Kupfer-Abnehmer hatte im April nach Angaben der Zollbehörde 30 Prozent weniger Kupfer eingeführt als im Vormonat. Zudem seien die Lagerbestände an der Londoner Metallbörse zuletzt stark gestiegen. Derweil schmolzen die Zinnbestände in London deutlich ab und liegen per Freitag auf dem niedrigsten Stand seit 1989. Dies schob den Preis um 0,4 Prozent auf 19.660 Dollar je Tonne in die Höhe.