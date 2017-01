 Rohstoffe: Ölpreis kaum verändert

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Erdölförderung Die Anleger warten auf weitere Produktionskürzungen. Der Preis hat sich im Vergleich zum Vortag kaum verändert. (Foto: dpa)

SingapurDie Ölpreise haben sich am Freitag wenig verändert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 56,17 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verharrte bei 53,78 Dollar.

Am Ölmarkt warten die Anleger auf die Bestätigung, dass die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ihre gemeinsam mit anderen wichtigen Förderländern vereinbarte Produktionskürzung vollständig umsetzt. Die Vereinbarung, die eine Reduzierung um 1,8 Millionen Barrel pro Tag umfasst, war zu Beginn des Jahres in Kraft getreten und hat eine Laufzeit von sechs Monaten. Ein Regierungsmitglied des Opec-Landes Algerien ging zuletzt davon aus, dass die Förderkürzung im kommenden Monat komplett umgesetzt werde.