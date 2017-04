 Rohstoffe: Ölpreis stabilisiert sich

Ölförderung Am Dienstag hat sich der Ölpreis wieder leicht stabilisiert. Russland und die Opec wollen über eine Verlängerung der Fördermengenbegrenzung diskutieren. (Foto: dpa)

SingapurDie Ölpreise haben am Dienstag zunächst etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete im frühen Handel 51,84 US-Dollar. Das waren 24 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls um 24 Cent auf 49,46 Dollar.

Händler sprachen von einer Stabilisierung nach dem deutlichen Abwärtstrend der vergangenen Tage. Tendenziell beeinflusst weiter das hohe Angebot an Rohöl die Preise. Der russische Energieminister will sich noch in dieser Woche mit den nationalen Ölförderunternehmen treffen. Es soll darum gehen, ob Russland sich an einer möglichen Verlängerung der Begrenzung der Fördermengen beteiligt. Die gemeinsam mit der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) beschlossenen Förderlimits waren auf sechs Monate beschränkt.