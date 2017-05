Rohstoffe : Ölpreis steigt leicht

Datum: 11.05.2017 09:20 Uhr

Die Preise für Öl steigen weiterhin leicht an. Die niedrigen Öl-Lagerbestände in den USA und die geringe Produktion verteuerten das Rohöl am Donnerstag: Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 50,46 Dollar.