 Rohstoffe: Ölpreise auf Erholungskurs

Rohstoffe Die Ölpreise sind am Donnerstag leicht gestiegen. (Foto: dpa)

SingapurDer überraschend starke Rückgang der US-Rohölbestände hat am Donnerstag den Ölpreisen einen weiteren Schub nach oben gegeben. Nordseeöl der Sorte Brent verteuerte sich am Terminmarkt um 1,5 Prozent auf 50,96 Dollar je Barrel (159 Liter). Die psychologisch wie technisch wichtige 50-Dollar-Marke eroberte der Future damit bequem zurück. Erst am Dienstag war Brent unter 49 Dollar gerutscht und hatte damit so niedrig wie zuletzt kurz vor dem Opec-Beschluss zur Förderkürzung im ersten Halbjahr 2017 Ende November notiert. US-Leichtöl WTI kostete mit 48,06 Dollar 1,5 Prozent mehr.

In der vergangenen Woche waren die Bestände an Rohöl in den USA überraschend deutlich gesunken, und auch der Rückgang der Benzinbestände war stärker als gedacht ausgefallen. „Das war der bislang stärkste Lagerabbau in diesem Jahr und zugleich der fünfte Wochenrückgang in Folge“, schrieben die Analysten der Commerzbank. Dabei dürfte die Produktion aber gestiegen sein. Da dennoch die Lager geleert würden, deute dies auf eine Angebotsverknappung am US-Ölmarkt hin. „Die OPEC-Kürzungen zeigen somit offenbar allmählich Wirkung.“

Zur Wochenmitte hatten die Ölpreise um jeweils mehr als einen Dollar zugelegt, nachdem das US-Energieministerium einen deutlichen Abbau der landesweiten Rohölvorräte gemeldet hatte. Mit über fünf Millionen Barrel übertraf der Rückgang nicht nur die Erwartungen von Analysten. Es war auch der stärkste Lagerabbau in diesem Jahr.

Die Ölvorräte der Industrienationen stehen derzeit besonders im Blick, weil sich das Rohölkartell Opec zusammen mit anderen Fördernationen wie Russland das Ziel gesetzt hat, die hohen Bestände abzuschmelzen. Dazu ist seit Jahresbeginn eine Fördergrenze in Kraft, die zur Jahresmitte ausläuft. Eine Verlängerung wird aber erwartet. Bisher ist die Strategie der Opec und seiner Partner allenfalls zeitweise aufgegangen, mit dem Förderdeckel die Ölschwemme zu verringern und dadurch die Weltmarktpreise zu heben.

Die Spekulationen um eine Verlängerung der Fördersenkungen im zweite Halbjahr bekommen somit wieder mehr Gewicht, sagte ein Händler. Das Kartell trifft sich am 25. Mai. Analysten rechnen überwiegend damit, dass die Förderung auf dem niedrigeren Niveau bleibt. Die Aussicht auf eingeschränkte Lieferungen Saudi-Arabiens nach Asien stützte wie am Vortag die Preise zusätzlich.