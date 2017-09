Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ölpreis Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Mittwochmorgen 53,16 US-Dollar. (Foto: dpa)

SingapurDie Ölpreise sind am Mittwoch zunächst leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 53,16 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um neun Cent auf 48,57 Dollar.

Am Dienstag hatten die Ölpreise allerdings um mehr als einen Dollar zugelegt. Grund ist, dass zahlreiche Raffinerien im Golf von Mexiko ihren Betrieb wieder aufnehmen, nachdem sie wegen des Wirbelsturms „Harvey“ überwiegend geschlossen werden mussten. Die höhere Raffinerienachfrage nach Rohöl beflügelt die Preise.

Neues Ungemach könnte der Region durch den schweren Hurrikan „Irma“ drohen. Wetterprognosen deuten derzeit zwar nicht darauf hin, dass die Golfregion betroffen sein könnte. Am Ölmarkt beäugen die Marktteilnehmer den Verlauf des Sturms aber genau.