Ölfeld im Irak Die Ölpreise sind leicht gefallen. (Foto: dpa)

SingapurÖl ist am Dienstag im frühen Handel etwas billiger geworden. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete am Morgen 55,90 US-Dollar und damit 8 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Mai fiel um 11 Cent auf 52,97 Dollar.

Die große Frage bleibt, wie es mit der Fördermenge weitergeht. Die Förderkürzung der Opec und weiterer großer Produzenten läuft vereinbarungsgemäß zur Jahresmitte aus.