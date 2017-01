Rohstoffe : Ölpreise geben erneut leicht nach

Datum: 06.01.2017 08:49 Uhr

In den ersten Tagen des Jahres nahmen die Preise für Öl deutlich zu. Nun reagiert der Markt allerdings zögerlicher, was sich in einem leichten Rückgang niederschlägt. Die Ölwelt schaut nach wie vor auf die Opec-Absprache.