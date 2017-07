 Rohstoffe: Ölpreise geben erneut leicht nach

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Rohstoffpreise Die Ölpreise haben zum Handelsstart am Freitag leicht nachgegeben. (Foto: dpa)

SingapurDie Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel geringfügig nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 48,37 US-Dollar. Das waren fünf Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung sank um acht Cent auf 46,00 Dollar.

Zuletzt gab es unterschiedliche Signale zur Lage am Ölmarkt. Einerseits gibt ein starker Rückgang der US-Ölreserven Hinweise auf ein gesunkenes Angebot. Andererseits sieht die Internationale Energieagentur (IEA) nach wie vor mehr Angebot als Nachfrage – das hatte die Ölpreise in letzter Zeit tief gehalten. Davon profitieren unter anderem deutsche Verbraucher, etwa durch sinkende Sprit- und Heizölpreise.