 Rohstoffe: Ölpreise geben leicht nach

Raffinerie in Russland Die Ölpreise sind zuletzt vor allem wegen des weltweit hohen Angebots gesunken. (Foto: Reuters)

SingapurDie Ölpreise sind am Mittwoch leicht gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete im frühen Handel 52,06 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um sieben Cent auf 49,50 Dollar.

Laut am Vorabend veröffentlichten Daten des privaten American Petroleum Institutes (API) sind die Rohöllagerbestände in den USA zuletzt gestiegen. In der vergangenen Woche hätten die Bestände um 897.000 Barrel zugelegt. Am Mittwochnachmittag werden die offiziellen Zahlen der Regierung veröffentlicht. Die Ölpreise sind zuletzt vor allem wegen des weltweit hohen Angebots gesunken.