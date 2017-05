Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Erdölförderung Der Ölpreis wird aktuell von der Sorge vor einem Überangebot belastet. (Foto: dpa)

SingapurDie Ölpreise haben am Dienstag an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kostete im frühen Handel 51,42 US-Dollar. Das waren 10 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Juni fiel um 18 Cent auf 48,66 Dollar.

Die Sorge vor einem zu hohen Angebot habe die Preise belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Experten gehen davon aus, dass die Lagerbestände an Benzin in den Vereinigten Staaten in der vergangenen Woche gestiegen sind. Bei den Ölreserven wird hingegen ein Rückgang erwartet.