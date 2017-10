 Rohstoffe: Ölpreise geben nach

Erdölförderung Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate fiel um 28 Cent auf 51,02 Dollar. (Foto: dpa)

New York/LondonDie Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel gesunken. Ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember kostete am Morgen 56,63 US-Dollar. Das waren 31 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im November fiel um 28 Cent auf 51,02 Dollar.

Hinweise auf einen Anstieg der Rohöllagerbestände in den USA und somit auf ein robustes Angebot sorgten laut Händlern in der Nacht für Druck auf die Preise. Demnach habe das private Institut API einen Zuwachs der Reserven in der vergangenen Woche um 3,1 Millionen Barrel gemeldet. Die offiziellen Reservedaten stehen wegen eines Feiertags erst am Donnerstagnachmittag zur Veröffentlichung an. Hier rechnen Experten aber mit einem dritten Rückgang in Folge.