 Rohstoffe: Ölpreise geben weiter nach

Rohstoffpreise Ein Barrel Rohöl kostet am Mittwoch einige Cent weniger. (Foto: dpa)

SingapurDie Ölpreise sind am Mittwoch weiter gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (etwa 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 54,78 US-Dollar. Das waren elf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte WTI zur Lieferung im Mai fiel um neun Cent auf 52,32 Dollar.

Einige Marktteilnehmer begründeten die jüngsten Preisrückgänge mit einer typischen Gegenbewegung auf die deutlichen Zuwächse in den Wochen zuvor. Diese waren entstanden, weil vom Ölkartell Opec und anderen großen Förderstaaten eine Verlängerung bestehender Produktionskürzungen über das erste Halbjahr 2017 hinaus erwartet wird. Zuletzt hat sich jedoch gezeigt, dass die Opec von ihrem Hauptziel – einer deutlichen Verringerung der extrem hohen Rohölvorräte – immer noch weit entfernt ist.