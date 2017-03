 Rohstoffe: Ölpreise kaum verändert

Anlage zur Verarbeitung von Rohöl Experten gehen weiter von steigenden US-Erdölreserven aus. Dies setzt die Preise unter Druck. (Foto: dpa)

SingapurDie Ölpreise haben sich am Mittwoch zunächst wenig bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,59 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Vortag.

Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um vier Cent auf 54,05 Dollar.

Am Ölmarkt hielten sich die Anleger vor der Veröffentlichung neuer Daten zu den US-Ölreserven zurück, hieß es aus dem Handel. Das private American Petroleum Institute (API) hatte bereits am Vorabend einen Anstieg der US-Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 2,5 Millionen Barrel gemeldet. Die offiziellen Daten zu den Ölreserven wollte die US-Regierung am Mittwochnachmittag veröffentlichen. Hier rechnen Experten ebenfalls mit einem Anstieg. Höhere Reserven könnten die Preise drücken.