Erdölförderung Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 49,66 US-Dollar. (Foto: dpa)

SingapurDie Ölpreise haben am Donnerstag ihre starken Gewinne vom Vortag nahezu halten können und sich am Morgen kaum verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September kostete zuletzt 49,66 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur August-Lieferung fiel um zwei Cent auf 47,10 Dollar.

Am Mittwochnachmittag hatte ein überraschend starker Rückgang der US-Ölreserven den Preisen Auftrieb verliehen. Der US-Ölpreis sprang etwa einen Dollar nach oben, nachdem die amerikanische Regierung einen Rückgang der Lagerbestände um fast fünf Millionen Barrel gemeldet hatte. Am Markt war nur ein Abschmelzen um 3,5 Millionen Barrel erwartet worden. Zuletzt hatte eine stärkere Fördermenge in den USA die Ölpreise tendenziell belastet.