 Rohstoffe: Ölpreise legen leicht zu

Ölpreise leicht gestiegen Die Nordseesorte Brent legte am frühen Mittwoch um sieben Cent zu. (Foto: dpa)

SingapurNach deutlichen Verlusten an den beiden Vortagen haben die Ölpreise am Mittwoch im frühen Handel leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 53,71 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 13 Cent auf 50,95 Dollar.

Händler sprachen von einer Gegenbewegung. Zuvor hätten Hinweise auf eine höhere Produktion in den USA auf die Preise gedrückt. Die staatliche US-Energiebehörde EIA hatte ihren Produktionsausblick angehoben. Am Mittwoch werden im weiteren Tagesverlauf noch Daten zu den US-Rohölreserven veröffentlicht. Ein Zuwachs bei den Lagerbeständen dürfte den Druck auf die Ölpreise noch erhöhen, sagte Michael McCarthy, Experte beim Finanzdienstleister CMC Markets.