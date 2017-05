 Rohstoffe: Ölpreise legen weiter zu

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Ölförderung Ölpumpen befördern den Rohstoff zu Tage. (Foto: dpa)

SingapurDie Ölpreise haben am Dienstag an die starken Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft, aber nur noch leicht zugelegt. Die Aussicht auf eine verlängerte Förderkürzung durch wichtige Ölstaaten habe die Preise weiter gestützt, hieß es von Marktbeobachtern. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent stieg am Morgen um 13 Cent auf 51,95 Dollar. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 15 Cent auf 49,00 Dollar.

Am Montag hatten die Ölminister der wichtigen Förderländer Saudi-Arabien und Russland ihre Bereitschaft bekundet, eine auf Juni begrenzte Kürzung der Fördermenge bis ins kommende Jahr hinein zu verlängern. Am 25. Mai treffen sich Vertreter der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) in Wien, um über eine Verlängerung der Förderkürzung zur Stützung der Ölpreise zu beraten.