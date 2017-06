 Rohstoffe: Ölpreise leicht im Plus

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Erdölförderung in den USA Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gestiegen – doch die Händler bleiben skeptisch, was eine Entspannung des Marktes angeht. (Foto: dpa)

SingapurDie Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 45,99 US-Dollar und damit 16 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 12 Cent auf 43,50 Dollar.

Händler sehen den Ölmarkt trotz der zaghaften Erholung in den vergangenen Handelstagen weiter in einem schwierigen Umfeld. Obwohl das Ölkartell Opec und andere wichtige Förderländer wie Russland die Produktion gekürzt haben, bleibt das Angebot hoch. Im Fokus steht vor allem die Produktion in den USA. Die Förderer erhöhen dort stetig ihre Bohraktivitäten.

Im weiteren Tagesverlauf werden Zahlen des privaten Instituts API zu den US-Ölreserven weiteren Aufschluss zu dem Angebot in den USA geben. Außerdem behalten Anleger eine Konferenz der staatlichen Energy Information Administration (EIA) in Washington im Blick.