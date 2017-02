 Rohstoffe: Ölpreise sinken leicht

Ölpreis Der Preis für ein Barrel ist leicht gesunken. (Foto: dpa)

SingapurDie Ölpreise sind am Donnerstag etwas gesunken. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 55,74 US-Dollar. Das war ein Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fiel um acht Cent auf 53,03 Dollar.

Ein überraschend deutlicher Anstieg der Ölreserven in den USA habe die Ölpreise belastet, hieß es von Marktbeobachtern. Am Vortag hatte die amerikanische Regierung gemeldet, dass die Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche unerwartet kräftig und das sechste Mal in Folge gestiegen waren. Größere Ölreserven können ein Hinweis auf ein hohes Angebot oder eine geringe Nachfrage sein und belasten in der Regel die Ölpreise.